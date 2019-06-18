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От 12 до 17 лет тюрьмы: чем закончился суд РФ над крымскими татарами

Комментариев: 2
Всех фигурантов дела признали виновными.
Ростовский суд вынес приговоры фигурантам из Симферополя
Ростовский суд вынес приговоры фигурантам из Симферополя
facebook.com/crimeansolidarity

Северо-Кавказский окружной военный суд Ростова вынес приговор "симферопольской" группе по делу "Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщает Крымская солидарность.

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Всех фигурантов дела признали виновными. Так, Абдуллаев Теймур получил 17 лет строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. Абдуллаев Узеир приговорен к 13 годам лишения свободы. Салединов Айдер получил 12 лет, Рустем Исмаилов - 14 лет и Джемаденов Эмиль - 12 лет.

В сообществе заявили, что такие сроки получили не только фигуранты дела, но и весь крымскотатарский народ.

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Отмечается, что "Хизб ут-Тахрир" – это международная исламская политическая организация, которая призывает к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающая террористические методы борьбы. В 2003 году РФ признала организацию террористической и запретила ее деятельность.

Согласно украинским законам, "Хизб ут-Тахрир" является легальной организацией. 

Ранее сообщалось, что в понедельник утром, 10 июня, в аннексированном Россией Крыму силовики проводят обыски в домах крымских татар. 

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Теги: Россия, Крымские татары, Крым, тюрьма, приговор, тюремный срок, аннексия Крыма
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Комментариев (2)
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Peyot    18.06.2019, 16:35
Оценка:  0
Peyot
ну а как вы дцмали татары? в 2014 думали отсидется по тихому пока руские Украинцев перестреляют... ждите депортаций как в былые времена!
Eyyafyallayekyul    18.06.2019, 16:55
Оценка:  -2
Eyyafyallayekyul
В РФ ведь не только крымские татар живут. Есть и обычные татары и башкиры, которые относятся тоже к татарскому роду. А сажают только этих. Такие сроки не дают просто за то, что ты крымский татарин. Они члены террористической организации и видимо в чем то замешаны. Так?
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