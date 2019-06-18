От 12 до 17 лет тюрьмы: чем закончился суд РФ над крымскими татарами
Северо-Кавказский окружной военный суд Ростова вынес приговор "симферопольской" группе по делу "Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщает Крымская солидарность.
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Всех фигурантов дела признали виновными. Так, Абдуллаев Теймур получил 17 лет строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. Абдуллаев Узеир приговорен к 13 годам лишения свободы. Салединов Айдер получил 12 лет, Рустем Исмаилов - 14 лет и Джемаденов Эмиль - 12 лет.
В сообществе заявили, что такие сроки получили не только фигуранты дела, но и весь крымскотатарский народ.
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Отмечается, что "Хизб ут-Тахрир" – это международная исламская политическая организация, которая призывает к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающая террористические методы борьбы. В 2003 году РФ признала организацию террористической и запретила ее деятельность.
Согласно украинским законам, "Хизб ут-Тахрир" является легальной организацией.
Ранее сообщалось, что в понедельник утром, 10 июня, в аннексированном Россией Крыму силовики проводят обыски в домах крымских татар.