Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Не заметил: Появилось видео, как в Днепре маршрутчик переехал женщину – 18+

Комментариев: 0
Женщина переходила дорогу и попала под колеса маршрутного такси.
Момент ДТП
Момент ДТП
Скриншот видео

В Сети было опубликовано видео ДТП в Днепре, когда маршрутка переехала женщину. По словам водителя, он не заметил пешехода.

Об этом сообщает Информатор.

Читай также: Появилась информация о водителе авто, выехавшего на “мост Кличко“

На видео видно, как женщина переходит дорогу и ее внезапно сбивает маршрутка. Водитель, не заметив “препятствия“, двигался далее и протащил пострадавшую несколько метров.

Отчетливо видно, что женщина упала еще до того, как на нее наехала маршрутка.Стоит отметить, что в этом месте проспекта Яворницкого на проезжей части зияют глубокие ямы. Не исключено, что женщина упала из-за того, что споткнулась - говорится в сообщении

Данное видео не рекомендуются к просмотру лицам с неуравновешенной психикой, а также беременным и лицам моложе 18 лет

 Ранее сообщалось о том, что в Днепре маршрутчик не заметил, как переехал женщину. Причины и обстоятельства происшествия выясняют полицейские. Пострадавшая госпитализирована.

Поделись:
Теги: днепр, дтп, маршрутка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь