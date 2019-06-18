Не заметил: Появилось видео, как в Днепре маршрутчик переехал женщину – 18+
В Сети было опубликовано видео ДТП в Днепре, когда маршрутка переехала женщину. По словам водителя, он не заметил пешехода.
Об этом сообщает Информатор.
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На видео видно, как женщина переходит дорогу и ее внезапно сбивает маршрутка. Водитель, не заметив “препятствия“, двигался далее и протащил пострадавшую несколько метров.
Отчетливо видно, что женщина упала еще до того, как на нее наехала маршрутка.Стоит отметить, что в этом месте проспекта Яворницкого на проезжей части зияют глубокие ямы. Не исключено, что женщина упала из-за того, что споткнулась - говорится в сообщении
Данное видео не рекомендуются к просмотру лицам с неуравновешенной психикой, а также беременным и лицам моложе 18 лет
Ранее сообщалось о том, что в Днепре маршрутчик не заметил, как переехал женщину. Причины и обстоятельства происшествия выясняют полицейские. Пострадавшая госпитализирована.