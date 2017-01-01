Итоги 18 июня: Дрожь Меркель и дело против Порошенко
Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским; ГБР открыло против Порошенко еще одно уголовное дело. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.
Facebook создала собственную криптовалюту
Компания Facebook создаст собственную криптовалюту Libra, которая станет доступной в 2020 году. Об этом заявил основатель компании Марк Цукерберг.
Facebook и 27 компаний, среди которых Uber, Mastercard, Spotify, Vodafone, Ebay и другие, основали некоммерческую ассоциацию Libra, которая планирует запустить одноименную криптовалюту уже в 2020 году.
В Нафтогазе нашли альтернативу новому контракту о транзите газа
Вместо заключения нового договора о транзите газа из России в ЕС через Украину Нафтогаз предложил поставлять топливо в Европу на условиях “своп“.
“Газпром будет передавать нам определенный объем газа на границе Украина-РФ, а мы будем передавать точно такой же объем на границе Украина-ЕС. Передача газа будет подтверждаться смежными операторами (Словакии, Венгрии, Польши, Румынии), то есть они потом будут брать на себя ответственность перед Газпромом за газ уже в их системах“, - сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Меркель стало плохо на встрече с Зеленским
В ходе своего визита в Германию президент Владимир Зеленский встретился с канцлером Ангелой Меркель. Днем, когда канцлер в жаркую погоду встретила Зеленского возле своего офиса и оба лидера слушали исполнение национальных гимнов, Меркель начало трясти.
Но на пресс-конференции по итогам встречи с Зеленским Меркель заверила, что уже чувствует себя лучше. “С тех пор я выпила по крайней мере три стакана воды - я, очевидно, нуждалась в этом, поэтому сейчас я чувствую себя очень хорошо“, - сказала она.
Против Порошенко возбудили пятое уголовное дело
Государственное бюро расследований начало пятое уголовное производство в отношении экс-президента Петра Порошенко и председателя Верховной Рады Андрей Парубий.
Как сообщил бывший заместитель главы Администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов, уголовное производство связано с фальсификацией ними документов о формировании в 2016 году коалиции депутатских фракций и незаконного назначения Кабинета министров.
Конгресс США утвердил бюджет военной помощи Украине
Конгресс США утвердил весь пакет помощи по безопасности на сумму 250 млн долларов, который должен быть предоставлен Украине в 2019 году по линии Пентагона на цели усиления национальной безопасности и обороны.
“Таким образом, в Вашингтоне признали, что Украина продолжает движение по пути реформ, демонстрацией чего, в т.ч. стало неуклонное выполнение положений принятого в прошлом году закона о национальной безопасности“, - говорится в сообщении посольства Украины в США.