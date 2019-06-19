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Против Порошенко открыли пятое уголовное дело

Комментариев: 5
Речь идет о незаконном назначении экс-президентом Петром Порошенко Кабинета министров в 2016 году.
Против Порошенко начато новое уголовное дело
Против Порошенко начато новое уголовное дело


Государственное бюро расследований (ГБР) начало пятое уголовное производство в отношении экс-президента Петра Порошенко и председателя Верховной Рады Андрей Парубий. Об этом сообщил бывший заместитель главы Администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов в Telegram-канале во вторник, 18 июня.

"Сегодня Государственное бюро расследований начало пятое уголовное производство в отношении Порошенко и Парубия в связи с фальсификацией ними документов о формировании в 2016-м году коалиции депутатских фракций и незаконного назначения Кабинета министров", - написал он.
 

 

Напомним, 21 мая ГБР открыло первое дело на Порошенко. Экс-президента подозревают в госизмене и превышении служебных полномочий в связи с инцидентом у Керченского пролива в ноябре прошлого года.

Кроме того, Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла дело по хищениям в энергетике, фигурантами которого стал сам Порошенко и представитель его фракции в Раде Игорь Кононеко.

Сам Порошенко дело ГБР в связи с инцидентом в Керченском проливе считает попыткой переложить ответственность с РФ.

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Теги: уголовное дело, Порошенко, Портнов, ГБР
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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Предаторр    19.06.2019, 01:25
Оценка:  -3
Предаторр
Хватит открывать дела.Пора садить этого свинопетуха на кол!
ВАТА_FUCK    19.06.2019, 01:40
Оценка:  +2
ВАТА_FUCK
Так по чем нынче места в "слугах народа"?
Ruspidor    19.06.2019, 01:00
Оценка:  -3
Ruspidor
Дымится потроховский анал...
ВАТА_FUCK    19.06.2019, 01:14
Оценка:  +2
ВАТА_FUCK
Поржал! Вам к доХтАру
colavova    19.06.2019, 02:01
Оценка:  0
colavova
а чего ты ждал от pidora)))
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