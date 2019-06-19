Против Порошенко открыли пятое уголовное дело

Речь идет о незаконном назначении экс-президентом Петром Порошенко Кабинета министров в 2016 году.



Государственное бюро расследований (ГБР) начало пятое уголовное производство в отношении экс-президента Петра Порошенко и председателя Верховной Рады Андрей Парубий. Об этом сообщил бывший заместитель главы Администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов в Telegram-канале во вторник, 18 июня.

"Сегодня Государственное бюро расследований начало пятое уголовное производство в отношении Порошенко и Парубия в связи с фальсификацией ними документов о формировании в 2016-м году коалиции депутатских фракций и незаконного назначения Кабинета министров", - написал он.



Напомним, 21 мая ГБР открыло первое дело на Порошенко. Экс-президента подозревают в госизмене и превышении служебных полномочий в связи с инцидентом у Керченского пролива в ноябре прошлого года.

Кроме того, Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла дело по хищениям в энергетике, фигурантами которого стал сам Порошенко и представитель его фракции в Раде Игорь Кононеко.

Сам Порошенко дело ГБР в связи с инцидентом в Керченском проливе считает попыткой переложить ответственность с РФ.