В Харькове снова появился проспект имени Жукова

Горсовет проголосовал за переименование проспекта.

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Депутаты Харьковского городского совета проголосовали за переименование проспекта имени Петра Григоренко в проспект имени маршала Жукова. Об этом передает местный портал allkharkov.ua.

По информации СМИ, “за” переименование проголосовало 59 депутатов, “против” - 13. Народных избранников, которые воздержались, не было.

Имя Петра Григоренко в областном центре теперь дадут улице, которая проходит от улицы Скрипника до улицы Клочковской.

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Начальник отдела по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды Алексей Хорошковатый заявил, что обратное переименование проспекта якобы не подпадает под закон о декоммунизации, а значит будет считаться законным. К слову, эта же комиссия ранее принимала решение о переименовании проспекта в Григоренко, основываясь на том, что имя Жукова как раз подпадает под действие закона.

Напомним, Кернес сделал новое заявление касательно памятника Жукову. Скандальный харьковский мэр отреагировал на позицию Зеленского.