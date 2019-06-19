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В Харькове снова появился проспект имени Жукова

Комментариев: 14
Горсовет проголосовал за переименование проспекта.
Проспект в Харькове переименовали в честь Жукова
Проспект в Харькове переименовали в честь Жукова
скриншот видео

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Депутаты Харьковского городского совета проголосовали за переименование проспекта имени Петра Григоренко в проспект имени маршала Жукова. Об этом передает местный портал allkharkov.ua.

По информации СМИ, “за” переименование проголосовало 59 депутатов, “против” - 13. Народных избранников, которые воздержались, не было.

Имя Петра Григоренко в областном центре теперь дадут улице, которая проходит от улицы Скрипника до улицы Клочковской.

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Начальник отдела по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды Алексей Хорошковатый заявил, что обратное переименование проспекта якобы не подпадает под закон о декоммунизации, а значит будет считаться законным. К слову, эта же комиссия ранее принимала решение о переименовании проспекта в Григоренко, основываясь на том, что имя Жукова как раз подпадает под действие закона.

Напомним, Кернес сделал новое заявление касательно памятника Жукову. Скандальный харьковский мэр отреагировал на позицию Зеленского.

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Теги: Жуков, Харьков, проспект, переименование
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Комментариев (14)
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ВосставшийИзБана    19.06.2019, 12:45
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Можно в чем угодно убедить
целую страну наверняка,
если дух и разум повредить
с помощью печатного станка.
foster12    19.06.2019, 12:45
Оценка:  +2
foster12
Предлагаю переименовать Харьков в ЕЖОВГРАД. Вот будет для свинорусов счастье....
nfhvyt    19.06.2019, 12:43
Оценка:  -2
nfhvyt
Очищение Украины от бандеравской чумы началось с Харькова!
foster12    19.06.2019, 12:49
Оценка:  +1
foster12
Когда всех свиноруссофилов выгонят за поребрик, тогда и будет очищение....
BROKER666    19.06.2019, 12:34
Оценка:  0
BROKER666
ну если ватники апплодировали названию в честь ахмата кадырова, который резал ордынских оккупантов как овец, то не удивляюсь что они рыдают от радости возвращения пр. жукова
BROKER666    19.06.2019, 12:34
Оценка:  +1
BROKER666
...названию моста в питере через Дудергофский канал
Vasya_iz_Ivanovo    19.06.2019, 12:32
Оценка:  0
Vasya_iz_Ivanovo
Депутатов облить зеленкой и покидать в мусорные баки, свиды, я ваш!
FPN    19.06.2019, 12:28
Оценка:  +1
FPN
МОЛОДЦЫ!!!!!!!!!!!!!!!!
Woodbrother    19.06.2019, 12:28
Оценка:  -1
Woodbrother
Это временная болезнь иулея кернеса.
Woodbrother    19.06.2019, 12:26
Оценка:  -1
Woodbrother
А чегои не имени Чикатило ? Чикатило не только убивал совков , но еще и ел их. Значит дважды герой!
alex-zol    19.06.2019, 12:25
Оценка:  0
alex-zol
Отлично.
Woodbrother    19.06.2019, 12:28
Оценка:  -1
Woodbrother
Что отлично ? Он ваших рассейских лаптей убил больше чем украинцев, белорусов в и тд ? Отлично, что он русских на мясо забивал ?
Krotol2    19.06.2019, 12:22
Оценка:  +1
Krotol2
Чудово.Так держати
Хитрый-Лис    19.06.2019, 12:18
Оценка:  -3
Хитрый-Лис
Нах?
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