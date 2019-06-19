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Скандальную чиновницу из-за матерного видео исключили из списка Порошенко

Комментариев: 3
Глава Васильковского районного совета Киевской области и кандидат в депутаты Наталья Баласинович исключена из партии Порошенко.
Видео с матерящейся чиновницей
Видео с матерящейся чиновницей
скриншот видео

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Глава Васильковского районного совета Киевской области Наталья Баласинович исключена из списка кандидатов в народные депутаты от партии Европейская Солидарность Петра Порошенко. Об этом сообщили в пресс-службе Европейской солидарности.

По предварительной информации, партия Порогшенко сегодня, 19 июня, подает список в Центральную избирательную комиссию.

Европейская Солидарность сегодня подает список партии в Центральную избирательную комиссию. В списке произошли определенные изменения. Натальи Баласинович (№30) не будет в списке кандидатов в Верховную Раду от партии Европейская Солидарность, - отмечается в сообщении.

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К слову, на видеохостинге Youtube появилось видео с ругающейся нецензурной бранью Натальей Баласинович, главой Васильковского районного совета Киевской области и кандидатом в депутаты от партии Европейская солидарность Петра Порошенко (№30 в списке).

ВНИМАНИЕ! Видео содержит нецензурную лексику. 18+

Напомним, в сети появились видео, на которых Баласинович ругается, не цензурно выражаясь и ведет себя по-хамски. Кроме того, чиновница была замешана в нескольких аморальных скандалах.

 

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Теги: скандал, чиновник, чиновники, Порошенко, кандидат в депутати, Петр Порошенко
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Комментариев (3)
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Рондол    19.06.2019, 14:21
Оценка:  0
Рондол
Муж помощник Кличко, выложил видео жены депутатши после того как она его застукала с любовницей тоже депутатшей, которую она обещала выгнать с помощью депутата Кононеко, видео опубликовал журналист Дубинский мечтающий стать депутатом.
Такое ощущение, что все депутаты родственники или любовники
nfhvyt    19.06.2019, 13:33
Оценка:  0
nfhvyt
Это ж кем нужно быть что бы тебя даже "пЕС" не принял ))))
Ruspidor    19.06.2019, 13:27
Оценка:  -1
Ruspidor
Тымчук тоже само устранился, бегут крысы с корабля...
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