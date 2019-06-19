Надевали кофты в жару: В интернате Днепра издевались на детьми
В Верхнеднепровском детском доме-интернате № 2 обнаружили нечеловеческие условия. Также установлены факты насилия над детьми.
Об этом пишет УНИАН.
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Известно, что во время мониторингового визита дети без уголовных уборов находились на улице при температуре +35 градусов.
В помещениях интерната есть неприятный запах, а в тумбочках сотрудники хранят грязную посуду.
Кроме того, дети всегда одеты не по сезону и не по размеру. Гулять же детей пускают только на большой балкон, где даже нет навеса, чтобы спрятаться от солнца или дождя.
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Указано, что к воспитанникам 6-18 лет применяют физическое насилие, унижая при этом человеческое достоинство.
Так, одного ребенка в жару одели в теплый свитер, а рукава были пришиты так, что руки ребенка постоянно находились за спиной.
Более того, на территории в доступном для детей месте нет питьевой воды.
По результатам проведенного мониторингового визита акты реагирования Уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека будут направлены в областную государственную администрацию и другим заинтересованным субъектам, - говорится в сообщении.
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Напомним, недавно в одном из интернатов Днепра произошел вопиющий случай. Мужчина по имени Евгений пришел проведать ребенка, над которым оформляет опеку. В одной из комнат он увидел 2-летнюю девочку, которая плакала. Ее привязали за ноги к стулу.
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