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Надевали кофты в жару: В интернате Днепра издевались на детьми

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Гулять детей пускали только на балкон, а к непослушным применяли физическое насилие.
Иллюстрационное фото
Иллюстрационное фото
pixabay.com

В Верхнеднепровском детском доме-интернате № 2 обнаружили нечеловеческие условия. Также установлены факты насилия над детьми.

Об этом пишет УНИАН.

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Известно, что во время мониторингового визита дети без уголовных уборов находились на улице при температуре +35 градусов. 

В помещениях интерната есть неприятный запах, а в тумбочках сотрудники хранят грязную посуду.

Кроме того, дети всегда одеты не по сезону и не по размеру. Гулять же детей пускают только на большой балкон, где даже нет навеса, чтобы спрятаться от солнца или дождя.

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Указано, что к воспитанникам 6-18 лет применяют физическое насилие, унижая при этом человеческое достоинство.

Так, одного ребенка в жару одели в теплый свитер, а рукава были пришиты так, что руки ребенка постоянно находились за спиной.

Более того, на территории в доступном для детей месте нет питьевой воды.

По результатам проведенного мониторингового визита акты реагирования Уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека будут направлены в областную государственную администрацию и другим заинтересованным субъектам, - говорится в сообщении.

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Напомним, недавно в одном из интернатов Днепра произошел вопиющий случай. Мужчина по имени Евгений пришел проведать ребенка, над которым оформляет опеку. В одной из комнат он увидел 2-летнюю девочку, которая плакала. Ее привязали за ноги к стулу.

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Теги: Днепр, интернат, скандал, дети, насилие
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Комментариев (1)
Дром    19.06.2019, 14:15
Оценка:  0
Дром
дети без УГОЛОВНЫХ уборов))) Бигмир такой Бигмир))))
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