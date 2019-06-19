Зеленский предложил новых кандидатов в губернаторы

Президент внес на согласование Кабмину пять кандидатур на должности глав облгосадминистраций.

Президент Украины Владимир Зеленский вынес на рассмотрение и согласование Кабмину пять кандидатов на должности глав областных государственных администраций.

Об этом премьер Владимир Гройсман рассказал на заседании правительства, передает 112 Украина.

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Уже на следующем заседании Кабинет министров примет окончательное решение.

Сначала в правительстве планируют детально изучить все поданные кандидатуры и только после этого принимать решение о назначении или отклонении.

Гройсман также будет изучать прошлое кандидатов, их заслуги и планы на будущее развитие областей и страны в целом.

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Стоит отметить, что информации о именах кандидатов на посты глав ОГА пока нет.

Напомним, заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка заявил, что президент Владимир Зеленский уволил 15 руководителей областных государственных администраций. По его словам, сейчас уволены руководители Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Полтавской, Одесской (отстранен исполняющий обязанностей председателя ОГА), Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской и Волынской ОГА .

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