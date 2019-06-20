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Путин думает об обмене Сенцова на Вышинского

Комментариев: 2
Во время прямой линии у президента РФ спросили, возможно ли добиться освобождения Вышинского, путем обмена на Сенцова.
Путин прокомментировал обмен Вышинского на Сенцова
Путин прокомментировал обмен Вышинского на Сенцова

Президент России Владимир Путин думает о возможности обмена украинского политзаключенного Олега Сенцова на главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Об этом он заявил в ходе прямой линии 20 июня.

Так, во время мероприятия один из журналистов спросил Путина возможно ли добиться освобождения Вышинского, который уже год находится в украинской тюрьме, путем обмена на Сенцова или любого украинского политзаключенного. "Мы думаем, мы не забыли", - ответил Путин.

Напомним, Вышинского задержали 15 мая 2018 года, в офисе РИА Новости-Украина прошли обыски. Украинская власть заподозрила Вышинского и других журналистов в государственной измене. 

Ранее Подольский районный суд Киева продлил арест главному редактору РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому до 22 июля. 

Олег Сенцов был осужден российским судом к 20 годам заключения по обвинению в организации терактов в аннексированном Крыму. Он голодал с 14 мая по 5 октября 2018 года, требуя освободить всех украинских политических заключенных, находящихся в тюрьмахРоссии.

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Теги: обмен, Владимир Путин, Сенцов, Кирилл Вышинский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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nelci    20.06.2019, 20:25
Оценка:  0
nelci
Такое впечатление, что журналисту надо проверить слух, т.к. если ментальность хромает, то срочно менять профессию.
ANDREICH    20.06.2019, 19:58
Оценка:  -1
ANDREICH
хло пнх
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