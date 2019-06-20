“Это диагноз, но не приговор”: Зеленский обещает побороть коррупцию

Президент пообещал вылечить Украину от коррупции.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что борьба с контрабандой и рейдерством является краткосрочным приоритетом украинской власти. Для того, чтоб достичь прогресса, украинский бизнес должен избавиться от коррупции и вывести экономику из тени. Об этом Зеленский заявил на сегодняшнем форуме “Диалог бизнеса и власти”, сообщили на сайте президента.

Глава государства рассказал, что в Украине контрабанда и рейдерство стали нормой. Всему этому способствует активизация коррупции в стране, но он обещает вылечить Украину от этой болезни.

Это диагноз, но не приговор. Обещаю - будем лечить. Верю, что в ближайшие месяцы вы заметите ощутимую разницу, а в следующем году эти явления перестанут быть системными, - пообещал президент Зеленский.

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Напомним, Зеленский пообещал вывести Украину в топ-10 Doing Business. Это должно случиться уже через три-четыре года, сказал президент. Также через несколько лет должен улучшиться кредитный рейтинг страны.