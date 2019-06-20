Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

“Это диагноз, но не приговор”: Зеленский обещает побороть коррупцию

Комментариев: 10
Президент пообещал вылечить Украину от коррупции.
Зеленский пообещал побороть коррупцию
Зеленский пообещал побороть коррупцию
president.gov.ua

Читай также: Экс-глава Интерпола признался в коррупции

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что борьба с контрабандой и рейдерством является краткосрочным приоритетом украинской власти. Для того, чтоб достичь прогресса, украинский бизнес должен избавиться от коррупции и вывести экономику из тени. Об этом Зеленский заявил на сегодняшнем форуме “Диалог бизнеса и власти”, сообщили на сайте президента.

Глава государства рассказал, что в Украине контрабанда и рейдерство стали нормой. Всему этому способствует активизация коррупции в стране, но он обещает вылечить Украину от этой болезни.

Это диагноз, но не приговор. Обещаю - будем лечить. Верю, что в ближайшие месяцы вы заметите ощутимую разницу, а в следующем году эти явления перестанут быть системными, - пообещал президент Зеленский.

Читай также: Слуга народа уничтожит "системную коррупцию" конфискацией имущества

Напомним, Зеленский пообещал вывести Украину в топ-10 Doing Business. Это должно случиться уже через три-четыре года, сказал президент. Также через несколько лет должен улучшиться кредитный рейтинг страны.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: коррупция, рейдерство, контрабанда, Зеленский
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (10)
Отсортировать по дате Вниз
Ruspidor    20.06.2019, 20:01
Оценка:  +2
Ruspidor
Потрох должен быть приговорен к пожизненному за гос. Измену!
Брюква_и_Клюква    20.06.2019, 19:45
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Даже великие президент де Голь и комиссар Корради не смогли победить коррупцию! Неужели это удастся нашему улыбчивому Гуимплену?
haarp    20.06.2019, 20:06
Оценка:  0
haarp
Коррупцию победить не возможно , но стремиться к ее уменьшению возможно , Швейцария , Сингапур и прочии
Michael2811    20.06.2019, 20:37
Оценка:  0
Michael2811
Зе обещал??? А пословицу украинскую забыл. Ну про свинью которая обещала не кушать ........Идёт а оно лежит!!!!
GALE    20.06.2019, 19:42
Оценка:  -1
GALE
Грохнут его.
ВАТА_FUCK    20.06.2019, 19:46
Оценка:  +1
ВАТА_FUCK
За балабольство?
PINKIPAU    20.06.2019, 19:37
Оценка:  0
PINKIPAU
Будем посмотреть. Вон Леонид Данилович боролся, пока не возглавил. Потом Янукович. Потом...???? Посмотрим.
Ruspidor    20.06.2019, 19:33
Оценка:  -2
Ruspidor
Потроха - на нары!
Потроха - на нары!
Потроха - на нары!
PINKIPAU    20.06.2019, 19:36
Оценка:  +1
PINKIPAU
Горло побереги, орешь на всю глотку)))).
Ruspidor    20.06.2019, 20:01
Оценка:  0
Ruspidor
Ну что, это все, на что ты способно со своими аккаунтми, срань потрохоботская!? Иллита 5%...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь