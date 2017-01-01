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В Харькове пенсионер торговал боеприпасами

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Подозреваемого задержали во время реализации очередному покупателю винтовки Мосина и патронов.
В Харькове пенсионер торговал боеприпасами
© hk.npu.gov.ua
Фото 1/6
  • В Харькове у мужчины изъяли арсенал
  • В Харькове у мужчины изъяли арсенал
  • В Харькове у мужчины изъяли арсенал
  • В Харькове у мужчины изъяли арсенал
  • В Харькове у мужчины изъяли арсенал
  • В Харькове у мужчины изъяли арсенал
В Харькове пенсионер торговал боеприпасами
В Харькове у мужчины изъяли арсенал
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В Харькове изъяли у мужчины арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

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Ранее оперативники уголовного розыска получили информацию о том, что 62-летний харьковчанин занимается сбытом боеприпасов. Правоохранители задокументировали, как пенсионер продал разным клиентам две Ф-1 и одну РГ-42 за 1500 гривен. Подозреваемого задержали во время реализации очередному покупателю винтовки Мосина и патронов.

При обыске частного дома полицейские нашли трехлинейку, СВТ-40, мину, 34 гранаты (кумулятивные, Ф-1, РПГ-40, РГ-33 и РГ-42), детонатор, корпуса со взрывчатым веществом, два килограмма пороха и один - тротила, а также запалы и 380 патронов.

Следователи открыли уголовное производство по статье “незаконное обращение с оружием“. Сейчас решается вопрос о задержании мужчины. В случае, если его вина будет доказана, фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.

Как сообщалось 19 июня, в Вышгороде бросили гранату во двор дома начальника безопасности ГФС.

 

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Теги: Харьков, торговля, оружие, полиция, задержание
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