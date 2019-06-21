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"Мое солнышко": Ляшко привел свою собаку в Раду

Комментариев: 7
Собаку зовут Порш, ему 8 лет, когда-то политик нашел его на улице.
Ляшко привел собаку на работу
Ляшко привел собаку на работу
Скриншот видео

Лидер “Радикальной партии“ Олег Ляшко пришел на работу со своей собакой. Свои действия он объяснил тем, что сегодня, 21 июня, проходит международная акция “На работу с собакой“.

Соответствующее видео Ляшко опубликовал на своей странице в Facebook.

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Собаку зовут Порш, ему 8 лет, когда-то политик нашел его на улице. Ляшко отметил, что называет Порша “дворняжим принцем“. 

Радикал указал, что это его “шикарная любимая собака“. Также на кадрах видно, что Ляшко позаботился о собаке и взял ему в такую жару миску для воды. В частности, когда политик ставил воду на пол для пса, то назвал его “мое солнышко“.

Ляшко говорит, что важно помнить о братьях наших меньших не только сегодня, в день акции “На работу с собакой“, но и каждый день, особенно в такую жару.

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Все рабочее время Порш провел рядом с хозяином.

Позже в интервью для телеканала “112 Украина“ Ляшко рассказал, что всего у него 17 собак - 10 взрослых и 7 щенков, которых родила “Зірка“ (кличка одной из собачек - прим.ред.). Нардеп говорит, что они все живут вместе дружно, у них есть все необходимое. Поэтому, по словам Ляшко, он хочет, чтобы украинцы также жили дружно, и чтобы у всех была еда.

“Собаки - это лучшие существа на Земле.Им нужно помогать всегда, когда есть такая возможность“, - указал политик.

Кроме того, он призывает не искать породистых собак, а брать себе обычных.

Ранее сообщалось, что Ляшко заявил, что Порошенко предлагал ему взятку.

 

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Теги: Ляшко, собака, Верховная Рада
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Комментариев (7)
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klin    21.06.2019, 15:06
Оценка:  0
klin
Это его жена? "Мое солнышко" ))))))))
Boxerogos    21.06.2019, 14:34
Оценка:  +1
Boxerogos
Так этот низкорослый басовитый гомик ещё и зоофил?Фу,гидота!Настоящий европеец!!!)))))))))))))))))
nfhvyt    21.06.2019, 14:27
Оценка:  +1
nfhvyt
Лучше б с черепахой жил, ехай, ехай, на уй ))))))))
Irena    21.06.2019, 14:07
Оценка:  +3
Irena
Так может пусть собака вместо Ляшка на работе управляется. По крайней мере врать не будет и воровать...
nfhvyt    21.06.2019, 14:49
Оценка:  +1
nfhvyt
По крайней мере собака знает что делать, когда нечего делать)))
nfhvyt    21.06.2019, 14:03
Оценка:  0
nfhvyt
Если б не майдан, так и не узнали бы что такое крайний уровень деградации.
alex-zol    21.06.2019, 13:54
Оценка:  +2
alex-zol
ну долбоебина.......
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