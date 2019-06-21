"Мое солнышко": Ляшко привел свою собаку в Раду

Собаку зовут Порш, ему 8 лет, когда-то политик нашел его на улице.

Лидер “Радикальной партии“ Олег Ляшко пришел на работу со своей собакой. Свои действия он объяснил тем, что сегодня, 21 июня, проходит международная акция “На работу с собакой“.

Соответствующее видео Ляшко опубликовал на своей странице в Facebook.

Читай также: У здания АП установили прокат велосипедов

Собаку зовут Порш, ему 8 лет, когда-то политик нашел его на улице. Ляшко отметил, что называет Порша “дворняжим принцем“.

Радикал указал, что это его “шикарная любимая собака“. Также на кадрах видно, что Ляшко позаботился о собаке и взял ему в такую жару миску для воды. В частности, когда политик ставил воду на пол для пса, то назвал его “мое солнышко“.

Ляшко говорит, что важно помнить о братьях наших меньших не только сегодня, в день акции “На работу с собакой“, но и каждый день, особенно в такую жару.

Читай также: Ляшко призвал Украину покинуть ПАСЕ, если туда вернут Россию

Все рабочее время Порш провел рядом с хозяином.

Позже в интервью для телеканала “112 Украина“ Ляшко рассказал, что всего у него 17 собак - 10 взрослых и 7 щенков, которых родила “Зірка“ (кличка одной из собачек - прим.ред.). Нардеп говорит, что они все живут вместе дружно, у них есть все необходимое. Поэтому, по словам Ляшко, он хочет, чтобы украинцы также жили дружно, и чтобы у всех была еда.

“Собаки - это лучшие существа на Земле.Им нужно помогать всегда, когда есть такая возможность“, - указал политик.

Кроме того, он призывает не искать породистых собак, а брать себе обычных.

Ранее сообщалось, что Ляшко заявил, что Порошенко предлагал ему взятку.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.