Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

“На огонь будем отвечать”: Полторак пригрозил сепаратистам

Комментариев: 18
Министр обороны рассказал, зачем боевики обостряют ситуацию на фронте.
Полторак пообещал адекватный ответ боевикам
Полторак пообещал адекватный ответ боевикам
facebook.com/generalpoltorak

Читай также: СБУ блокировала сбыт шпионских программных средств боевикам "Д/ЛНР"

Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал инициативу Кучмы касательно запрета ответного огня на обстрелы террористов в ООС и пригрозил боевикам. Об этом Полторак рассказал на встрече с журналистами в Харькове, передает Сегодня.

Полторак акцентировал на том, что ВСУ никогда не открывают огонь по террористам первыми. Между тем, на обстрелы будут реагировать адекватно.

Вооруженные силы никогда не нарушали Минские соглашения, но в то же время, тогда, когда есть угроза жизни наших военных или угроза потерять наши позиции, мы будем отвечать адекватно и ни клочка своей земли точно не отдадим. Мы на огонь противника отвечали, отвечаем и будем отвечать, - сказал Полторак.

Кроме того, глава Минобороны рассказал детальнее о том, с какой целью боевики периодически обостряют ситуацию на фронте и зачем накапливают силы на Донбассе.

Ситуация, действительно, меняется каждый день, и тогда, когда мы готовимся к выезду в Минск на проведение переговоров, как правило, перед тем террористические группировки и вооруженные силы РФ, находящихся в Донецке и Луганске, увеличивают количество обстрелов, чтобы тем самым давить на переговоры в Минске, - сообщил Полторак.

Читай также: В Минске снова обсуждают воду на Донбассе и заложников

Напомним, британские военные съездили в ООС. Иностранцы ознакомились с ситуацией на передовой и обсудили вопросы подготовки украинских военных британскими инструкторами.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Кучма, Полторак, огонь, Донбасс, война
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (18)
Отсортировать по дате Вниз
nfhvyt    21.06.2019, 14:29
Оценка:  -3
nfhvyt
Полторак-взорви склад - ещё на коне оказывается, ну да, ценный кадр.
Michael2811    21.06.2019, 14:11
Оценка:  -3
Michael2811
А что же ты мудак не отвечал в Дебальцево и в Илловайске????
Michael2811    21.06.2019, 14:13
Оценка:  -4
Michael2811
А не отвечал потому,что из троих украинцев два атамана и один предатель!!!!
Michael2811    21.06.2019, 15:07
Оценка:  0
Michael2811
Не...Не так Два предателя и один атаман!!!
WTF2wtf    21.06.2019, 14:19
Оценка:  +3
WTF2wtf
Путинское, потери россиян порядка 1400 200-ми и порядка 3500 300-ми за две недели штурма Дебальцево для тебя тоже очень смешно?
Поянтно, что россияне намного больше тратили на армию и пользуются этим в войне против Украины, понятно что в Дебальцево Путин сам сразу же насрал на "минские" соглашения .
WTF2wtf    21.06.2019, 14:20
Оценка:  +3
WTF2wtf
Россияне теперь оккупанты, убийцы ... и это нихрена не повод для шуток.
Michael2811    21.06.2019, 14:49
Оценка:  -4
Michael2811
Кошка бросила котят-Это Путин виноват!!! И за окошком дождь и град_это Путин виноват????? Иди пообедай...
WTF2wtf    21.06.2019, 14:55
Оценка:  +3
WTF2wtf
Крым и Донбасс не Путин захватил? Не он ведет войну до сих пор?
Нах пшла, шавка путиснкая ...
Boxerogos    21.06.2019, 13:59
Оценка:  -8
Boxerogos
Да вы и так постоянно отвечаете,суки волчьи,преимущественно по мирным.А сами прячетесь постоянно твари в жилых кварталах,ведя от туда обстрелы.ОБСЕ уже давно признала ответный огонь нарушением минских соглашений.
WTF2wtf    21.06.2019, 14:04
Оценка:  +3
WTF2wtf
Говно путинское, нах пшло
WTF2wtf    21.06.2019, 14:05
Оценка:  +3
WTF2wtf
Дешевая виртуалка оккупантов, конченое многостаночное украинофобко
Boxerogos    21.06.2019, 14:23
Оценка:  -5
Boxerogos
Упорыш с говном вместо мозга,факты-вещь упрямая и если тебе не нравится правда,это не моя проблема.Я люблю Украину,но иноземный биомусор,типа тебя,от говна не отличаю.Молись,упорош,чтобы россияне не начали поставлять защитникам Донбасса ТОСы и ракетные комплексы.Ведь тогда"геройских"туш ек будет огро
Boxerogos    21.06.2019, 14:26
Оценка:  -5
Boxerogos
мное количество,как в прекрасном 2014-м,а вопли про"войну с Россией"начнутся неимоверные.Пока не поздно,бери пример с Тымчука и проветри говно в своём черепе.))))))))))))Аминь.
WTF2wtf    21.06.2019, 14:39
Оценка:  +4
WTF2wtf
Путинский бот-многостаночник во всей "красе" ...
Olshankin    21.06.2019, 13:56
Оценка:  -6
Olshankin
Не сепаратистам сейчас интересно обострять ситуацию. Так проще Зе заставить по дороге Пороха - колея его глубокая.
WTF2wtf    21.06.2019, 14:05
Оценка:  +4
WTF2wtf
"Сепаратисты" вообще ничего не решают, командуют только россияне, оккупанты ...
Какий_и_Евкакий    21.06.2019, 14:25
Оценка:  -4
Какий_и_Евкакий
Кстати! Украина тоже ничего не решает - решают американцы! ))))
WTF2wtf    21.06.2019, 14:39
Оценка:  +4
WTF2wtf
Нах пшло, виртуалко оккупантов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь