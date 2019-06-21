“На огонь будем отвечать”: Полторак пригрозил сепаратистам

Министр обороны рассказал, зачем боевики обостряют ситуацию на фронте.

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Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал инициативу Кучмы касательно запрета ответного огня на обстрелы террористов в ООС и пригрозил боевикам. Об этом Полторак рассказал на встрече с журналистами в Харькове, передает Сегодня.

Полторак акцентировал на том, что ВСУ никогда не открывают огонь по террористам первыми. Между тем, на обстрелы будут реагировать адекватно.

Вооруженные силы никогда не нарушали Минские соглашения, но в то же время, тогда, когда есть угроза жизни наших военных или угроза потерять наши позиции, мы будем отвечать адекватно и ни клочка своей земли точно не отдадим. Мы на огонь противника отвечали, отвечаем и будем отвечать, - сказал Полторак.

Кроме того, глава Минобороны рассказал детальнее о том, с какой целью боевики периодически обостряют ситуацию на фронте и зачем накапливают силы на Донбассе.

Ситуация, действительно, меняется каждый день, и тогда, когда мы готовимся к выезду в Минск на проведение переговоров, как правило, перед тем террористические группировки и вооруженные силы РФ, находящихся в Донецке и Луганске, увеличивают количество обстрелов, чтобы тем самым давить на переговоры в Минске, - сообщил Полторак.

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Напомним, британские военные съездили в ООС. Иностранцы ознакомились с ситуацией на передовой и обсудили вопросы подготовки украинских военных британскими инструкторами.