Зеленский внес в Раду законопроект о наказании за "кнопкодавство"
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Президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект об обеспечении персонального голосования нардепов. Об этом сообщает Новое время.
Документ № 10394 авторства Зеленского зарегистрирован в Раде в пятницу, 21 июня 2019. Профильным комитетом определен парламентский комитет по вопросам регламента и организации работы ВР.
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Ранее представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук сообщил, что в АП подготовили законопроекты об уголовной ответственности нардепов за неперсональное голосования, а также об ответственности за прогулы.
Напомним, ранее сообщалось, что в столовой АП кормят дешевле, чем в буфете Верховной Рады.
Про законы что-нибудь слышал? Есть такой закон - регламент ВРУ, и там прописано личное голосование. Новый закон лишь ввадит уголовную ответственность за нарушение первого, поскольку там наказание не определено. Если тебя не устраивают законы - меняй, а нарушать зачем?