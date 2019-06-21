Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зеленский внес в Раду законопроект о наказании за "кнопкодавство"

Комментариев: 3
Администрация президента ранее подготовила законопроект о неперсональном голосовании.
Зеленский предложил депутатам закон о кнопкодавстве
Зеленский предложил депутатам закон о кнопкодавстве
EPA/UPG

Читай также: Зеленский облегчил работу бизнесу: Отменил 161 указ президентов

Президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект об обеспечении персонального голосования нардепов. Об этом сообщает Новое время.

Документ № 10394 авторства Зеленского зарегистрирован в Раде в пятницу, 21 июня 2019. Профильным комитетом определен парламентский комитет по вопросам регламента и организации работы ВР.

Читай также: Монокоалиция: "Слуга народа" хочет объединяться в ВР только ситуативно

Ранее  представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук сообщил, что в АП подготовили законопроекты об уголовной ответственности нардепов за неперсональное голосования, а также об ответственности за прогулы.

Напомним, ранее сообщалось, что в столовой АП кормят дешевле, чем в буфете Верховной Рады.

Поделись:
Теги: Рада, Зеленский, законы, кнопкодавство, законопроект
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
nfhvyt    21.06.2019, 15:03
Оценка:  0
nfhvyt
Ну дык, за одно и за прогулы наказывайте, это ж причина кнопкодавства как-никак.
ВосставшийИзБана    21.06.2019, 14:23
Оценка:  -4
ВосставшийИзБана
Глупость и непоследовательность. Если он хочет, чтобы выбирали по партийным спискам - то голосовать избиратели будут за партию. Вот пусть партия и голосует в ВР. А какая разница кто голосует от имени партии: каждый отдельно или кто-то один за всех. Вот в случае мажоритарки - однозначно персонально.
Ruspidor    21.06.2019, 15:00
Оценка:  0
Ruspidor
Дядя кобза, ты дебил?
Про законы что-нибудь слышал? Есть такой закон - регламент ВРУ, и там прописано личное голосование. Новый закон лишь ввадит уголовную ответственность за нарушение первого, поскольку там наказание не определено. Если тебя не устраивают законы - меняй, а нарушать зачем?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь