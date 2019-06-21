Зеленский внес в Раду законопроект о наказании за "кнопкодавство"

Администрация президента ранее подготовила законопроект о неперсональном голосовании.

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Президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект об обеспечении персонального голосования нардепов. Об этом сообщает Новое время.

Документ № 10394 авторства Зеленского зарегистрирован в Раде в пятницу, 21 июня 2019. Профильным комитетом определен парламентский комитет по вопросам регламента и организации работы ВР.

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Ранее представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук сообщил, что в АП подготовили законопроекты об уголовной ответственности нардепов за неперсональное голосования, а также об ответственности за прогулы.

Напомним, ранее сообщалось, что в столовой АП кормят дешевле, чем в буфете Верховной Рады.