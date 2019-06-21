В Харькове работники военкомата ловят на улице призывников

Работники военкомата были в гражданской одежде.

В Харькове правоохранители расследуют факт превышения служебных полномочий со стороны работников военкомата.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Харьковской области.

Так, 20 июня в службу "102" поступила информация от 26-летнего мужчины о том, что к нему на улице подошли четверо неизвестных в гражданской одежде. Они представились работниками военкомата и сообщили, что он задержан.

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На место происшествия выезжали следственно-оперативная группа и патрульная полиция. Для выяснения всех обстоятельств правоохранители доставили участников происшествия в Слободской отдел полиции для написания заявлений и объяснений по данному факту.

"Следователь открыл уголовное производство по ч. 1 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий) УК Украины", - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщалось в декабре 2018, в Киеве наказали сотрудников военкомата, ловивших призывников на улице.