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"Давайте побоксируем": Топ-менеджер Нафтогаза вызвал министра энергетики на ринг

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Руководитель газового направления компании позвал министра Игоря Насалика на боксерский поединок.
Министр энергетики Украины Игорь Насалик
Министр энергетики Украины Игорь Насалик
УНИАН

Руководитель интегрированного газового бизнеса НАК Нафтогаз Украины Андрей Фаворов вызвал на боксерский поединок министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Давайте побоксируем. Давайте подискутируем. Жду вас на ринге“, - написал Фаворов.

Так он отреагировал на заявление министра о срыве планов по повышению добычи газа государственной газодобывающей компанией Укргазвыдобування, которая принадлежит Нафтогазу Украины.

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В интервью Главкому Насалик, говоря об экс-директоре компании Олеге Прохоренко, заявил “честно говоря, я бы набил ему морду“.

“На правах и.о. директора Укргазвыдобування готов встретиться с вами в удобное для вас время чтобы обсудить перспективы Укргазвыдобування, нашу инвестиционную программу, 4-летнюю историю получения лицензий и все то, что делает наш 20 000 коллектив, чтобы преодолеть естественное падение добычи на 1,5 млрд кубометров/год на месторождениях, истощенных на 85%“, - ответил министру Фаворов.

Он добавил, что готов обсудить все эти вопросы в офисе Насалика или же встретиться на ринге в Одессе.

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“Там запланирован мой бой в проекте Бокс белых воротничков“, - написал Фаворов, предположив, что организаторы уговорят его оппонента поменяться местами с Игорем Насаликом.

“Призовой фонд предлагаю отдать на благотворительность в газовой отрасли“, - резюмировал топ-менеджер Нафтогаз Украины.

Отметим, что министр принял приглашение о встрече, но отказался боксировать.

 facebook.com/mewhoelse
 

Ранее сообщалось, что Нафтогаз снизил цену на газ для населения. В июне цена газа, по которой Нафтогаз продает его газсбытам и поставляет потребителям по ПСО, уменьшится на 7,3%, или на 436,11 гривен.

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Теги: бокс, Нафтогаз, ринг, Игорь Насалик
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