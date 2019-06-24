В Киеве временно прекратил курсировать скоростной трамвай

Вместо скоростных трамваев жителям предложили три альтернативных маршрута.

В выходные в Киеве из-за ремонта путепровода на пересечении проспектов Комарова и Леся Курбаса полностью закрыли движение скоростных трамваев №1 и 3 на Борщаговской линии. Они не будут курсировать до конца сентября, а реконструкция моста продлится больше года.

Об этом пишет “Сегодня“.

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Вместо скоростных трамваев жителям предложили три альтернативных маршрута. Это автобус-дублер третьего трамвая №3Т от Кольцевой дороги до вокзала. Автобус №4, который курсирует с Михайловской Борщаговки до Индустриального моста. И трамвай №2 — он ездит от просп. Королева к станции “Ромена Роллана“. Но у пассажиров уже есть претензии.

“Автобус №3Т в выходные ездил с непонятным интервалом: то на остановку сразу подъезжает несколько машин, то нужно ждать следующий около получаса. В будние дни точно будет еще хуже“, — говорит киевлянин Александр Палий.

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“Людей в салоны набивается очень много. Духота ужасная, даже кондиционер не спасал“, — сетует киевлянин Игорь Минаев.

Ремонтные работы на путепроводе уже идут.

“В воскресенье пробки рядом с ним не было, но на рабочей неделе ситуация может кардинально измениться. За два дня строители сняли здесь трамвайное полотно, под которым начали рушиться бетонные плиты, и приступили к демонтажу бордюрных камней. Также на место уже завезли трубы для прокладки новых коммуникаций под мостом“, - уточняет издание.

На место уже завезли трубы для прокладки новых коммуникаций под мостом segodnya.ua

Как сообщалось, в Киеве в среду, 12 июня, перед станцией метро “Вокзальная“ в очередной раз выстроилась гигантская очередь. Введенное начальником КП “Киевский метрополитен“ В. Брагинским распоряжение продавать только “один жетон в одни руки“ заставляет киевлян и гостей столицы простаивать километровые очереди.