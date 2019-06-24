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Зеленский назначил себя главой Национального инвестиционного совета

Комментариев: 1
Состав Национального инвестиционного совета президент сменил.
Зеленский возглавил совет
Зеленский возглавил совет
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский изменил состав Национального инвестиционного совета.

Соответствующий указ №423/2019 появился на сайте гаранта.

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Согласно указу, в состав Национального инвестиционного совета вошли: премьер-министр Украины, глава Национального банка Украины (по согласию), “первый вице-премьер-министр Украины - Министр экономического развития и торговли Украины, Министр финансов Украины, Министр юстиции Украины, а также по согласию представители украинских и иностранных организаций и компаний, деловых кругов, эксперты по вопросам привлечения инвестиций, развития предпринимательства, специалисты в области экономики, финансов“.

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Сам Владимир Зеленского возглавил совет. Секретарем стал Давид Арахармия.

Всего в состав Национального инвестиционного совета вошли 29 человек. Указ подписан еще 21 июня уже вступил в силу.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Японии не располагает информацией о возможном визите украинского президента Владимира Зеленского в Осаку, где на этой неделе пройдет саммит G20.

 

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Теги: Зеленский, президент, указ, состав
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Комментариев (1)
Мыкола    24.06.2019, 12:29
Оценка:  -1
Мыкола
Когда-то очень давно, когда Украина только обрела независимость, наша делегация поехала в США просить инвестиций. Но знающий американец в коридоре обьяснил нашим, что надеяться можно только на внутреннего инвестора! Плохо, что наша власть этого не понимает!
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