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Зеленский уволил и назначил глав трех ОГА

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Все указанные в приказах лица уволены с формулировкой "в связи с окончанием срока полномочий президента Украины".
Зеленский уволил начальника ГУ СБУ в АРК
Зеленский уволил начальника ГУ СБУ в АРК
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский освободил Игоря Гундича, Алексея Муляренко и Александра Вельбовца от должности глав Житомирской, Ривненской и Черкасской областных государственных администраций.

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Соответствующие указы от 24 июня обнародованы на официальном сайте главы государства. Все указанные лица уволены с формулировкой "в связи с окончанием срока полномочий президента Украины".

При этом Владимир Зеленский другими указами назначил временно исполняющих обязанности глав Житомирской, Ривненской и Черкасской областных государственных администраций.

В частности, исполнение обязанностей главы Житомирской и Черкасской областных госадминистраций временно возложено на заместителей глав этих обладминистраций - Ярослава Лагуту и Игоря Тимошенко. Временно исполняющим обязанности главы Ривненской ОГА стал первый замглавы ОГА Тарас Высоцкий.

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Кроме того, Владимир Зеленский уволил Александра Шмитько с должности начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым.

"Уволить Шмитько Александра Григорьевича с должности начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым", - говорится в указе от 24 июня.

Напомним, Шмитько был назначен на эту должность в июне 2018 года пятым президентом Украины Петром Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Путин и Дональд Трамп планируют обсудить украинский вопрос.

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Теги: Крым, СБУ, увольнение, Владимир Зеленский, указ президента
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