Зеленский уволил начальника СБУ в Крыму Александра Шмитько

С 2014 до 2017 год Шмитько работал на аналогичной должности в Запорожской области.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Главного управления СБУ в аннексированном Крыму Александра Шмитько.

Соответствующий указ обнародован на сайте президента.

Читай также: Зеленский назначил нового главу Национальной гвардии Украины

"Уволить Шмитько Александра Григорьевича с должности начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым", - говорится в тексте приказа.

Шмитько был назначен на эту должность экс-президентом Петром Порошенко в июне 2018 года. С 2014 до 2017 год он работал на аналогичной должности в Запорожской области.

Как сообщалось 21 июня, президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя главы Службы безопасности Украины Олега Фролова с военной службы в запас.