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Зеленский уволил начальника СБУ в Крыму Александра Шмитько

Комментариев: 1
С 2014 до 2017 год Шмитько работал на аналогичной должности в Запорожской области.
Причины увольнения не уточняются
Причины увольнения не уточняются
ssu.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Главного управления СБУ в аннексированном Крыму Александра Шмитько.

Соответствующий указ обнародован на сайте президента. 

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"Уволить Шмитько Александра Григорьевича с должности начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым", - говорится в тексте приказа. 

Шмитько был назначен на эту должность экс-президентом Петром Порошенко в июне 2018 года. С 2014 до 2017 год он работал на аналогичной должности в Запорожской области. 

Как сообщалось 21 июня, президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя главы Службы безопасности Украины Олега Фролова с военной службы в запас.

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Теги: СБУ, Крым, Зеленский, Шмитько
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Комментариев (1)
Зорян_и_Шкиряк    24.06.2019, 16:15
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Теперь он окончательно очутился в изгнании!..
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