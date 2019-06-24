Зеленский уволил начальника СБУ в Крыму Александра Шмитько
С 2014 до 2017 год Шмитько работал на аналогичной должности в Запорожской области.
Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Главного управления СБУ в аннексированном Крыму Александра Шмитько.
Соответствующий указ обнародован на сайте президента.
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"Уволить Шмитько Александра Григорьевича с должности начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым", - говорится в тексте приказа.
Шмитько был назначен на эту должность экс-президентом Петром Порошенко в июне 2018 года. С 2014 до 2017 год он работал на аналогичной должности в Запорожской области.
Как сообщалось 21 июня, президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя главы Службы безопасности Украины Олега Фролова с военной службы в запас.