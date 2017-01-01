В перинатальном центре Мариуполя умерла 23-летняя роженица

Прокуратура проверяет обстоятельства трагедии.

Сотрудники Мариупольской местной прокуратуры №2 проводят досудебное расследование смерти 23-летней роженицы в перинатальном центре Мариуполя.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

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По данным правоохранителей, 20 июня в 6 утра в перинатальный центр Мариуполя в тяжелом состоянии поступила 23-летняя беременная женщина с антенатальной смертью ребенка (внутриутробная гибель плода, - ред.). После осмотра консилиум врачей решил перевести женщину в палату интенсивной терапии и в 10:00 ей провели оперативное родоразрешение.

"В воскресенье, 23 июня, в 8:20 у роженицы начался отек легких. После проведения интенсивной терапии и повторного осмотра врачами ее отправили в реанимацию, но принятые легочно-сердечные реанимационные мероприятия жизни пациентке, к сожалению, не спасли - в 14:30 из-за нарастающей полиорганной недостаточности женщина умерла", - выяснили в прокуратуре.

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Досудебное расследование по данному факту продолжается. С целью установления причин смерти женщины и ее ребенка назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, и наложен арест на медицинскую документацию.

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