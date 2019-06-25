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Украинцам назвали сумму зарплаты Зеленского

Комментариев: 2
Сумма оклада президента небольшая.
Зеленский получил первую зарплату
Зеленский получил первую зарплату
president.gov.ua

В Администрации президент назвали сумму первой зарплаты Владимира Зеленского на главном посту страны. Об этом пишет Фактор, ссылаясь на официальный ответ ведомства на журналистский запрос.

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В ответе ведомства говорится, что за май президент Владимир Зеленский получил должностной оклад в размере 12 727 гривен. С его зарплаты было удержано 2481 гривну обязательных сборов и налогов.

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Кроме того, в Администрации президента подчеркнули, что надбавок и премий президенту не устанавливалось, поэтому дополнительного заработка не начислялось.

Ответ на запрос
Ответ на запрос
factor-news.info

Напомним, Луценко получил надбавку к зарплате за высокие достижения. Оклад Юрия Луценко в мае составил 37 тысяч гривен. Но к зарплате были приплюсованы премия, надбавки, а также доплаты. 

 

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Теги: Зеленский, президент, зарплата, деньги
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Комментариев (2)
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Брюква_и_Клюква    25.06.2019, 12:00
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Теперь понятно, почему товарищ Володя ездит на мерсах - ему просто не хватает денег на приличный велосипед!
Агент_Смитт    25.06.2019, 11:39
Оценка:  +1
Агент_Смитт
Забыли добавить+полное гос.обеспечение, мед.страховка и т.д.
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