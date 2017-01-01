Ночью в Одессе пытались захватить храм ПЦУ

В ПЦУ убеждены, что попытками захвата храма руководит запрещенный в служении священник Виталий Сеник.

В Одессе в ночь на 25 июня на храм ПЦУ было совершено нападение и попытка захвата.

Об этом сообщила Одесская епархия Православной Церкви Украины в Facebook.

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“Этой ночью группа людей, которые называют себя прихожанами храма Рождества Христова города Одессы, попытались захватить храм и Епархиальное управление Одесской епархии. Благодаря работникам Национальной полиции Украины в Одесской области, священникам Одесской епархии ПЦУ и неравнодушным верующим поместной Украинской Православной Церкви, противозаконным действиям, пока удалось помешать. Однако противостояние продолжается“, - говорится в сообщении.

В ПЦУ убеждены, что попытками захвата храма руководит запрещенный в служении священник Виталий Сеник, который теперь называет себя клириком Киевского Патриархата, который был официально ликвидирован 15 декабря 2018 года из-за незаконных поборов во Владимирском соборе в Киеве.

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“В дополнение к информации - старший сын свящ. Сеника - местный депутат от “Оппоблока“ и помощник депутата парламента от той же партии Скорика. Интересное соцветие “борцов за настоящую Украинская Церковь“, - прокомментировал ситуацию архиепископ Евстратий Зоря на своей странице в Facebook.

Как сообщалось 19 мая, в Черновицкой области полиция устанавливает обстоятельства инцидента на территории церкви, поскольку им поступила информация о попытке захвата храма.