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В Харькове мошенник обманывал пенсионеров с газовыми счетчиками

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Стоимость своих услуг мошенник оценивал в сумму от 500 до 4,9 тыс. грн.
Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 3 лет
Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 3 лет
hk.npu.gov.ua

В Харькове правоохранители разоблачили мошенника, который под видом установки газовых счетчиков обманывал пенсионеров.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

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В течение последнего месяца в Слободской отдел полиции Харькова поступило несколько заявлений от людей преклонного возраста. Они пожаловались на незнакомца, который представлялся работником коммунального предприятия и предлагал установить новые газовые счетчики по льготным ценам.

Мошенник брал с пенсионеров предоплату и обещал прийти с прибором на следующий день. Не дождавшись обещанных "услуг", обманутые граждане написали заявления в полицию. По указанным фактам следователями было открыто уголовное производство по ч.2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. 

В совершении данных преступлений полицейские разоблачили 27-летнего жителя Днепропетровщины, ранее судимого за имущественные преступления. Свою вину мужчина признал и объяснил, что таким образом зарабатывал деньги на жизнь. Задержанному сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 3 лет.

Как сообщалось 25 июня, Национальный Музей Революции Достоинства обратился в Национальную полицию по поводу незаконной установки на Аллее Героев Небесной Сотни ящиков для сбора денег и продажи браслетов с якобы благотворительной целью.

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Теги: мошенник, газовый счетчик, пенсионер, Харьковская область
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