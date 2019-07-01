"Если мы по каким-то людям допустили ошибки, мы их исправим": в "Слуге народа" проведут чистку списков

Глава “Слуги народа“ говорит, что невозможно найти “стерильных людей“, потому что все так или иначе сотрудничали с властью и представителями бизнеса.

Глава партии “Слуга народа“ Дмитрий Разумков заявил, что 6 июля они проведут чистку своих списков кандидатов в депутаты, если подобный запрос поступит от украинцев, передает “Цензор.нет“.

По законам Украины, партия может очистить свои списки до 8 июля, поэтому “Слуга народа“ вкладывается в сроки.

Если мы по каким-то людям допустили ошибки, мы их исправим, - отметил Разумков.

Читай также: "Слуга народа" сможет сотрудничать с "Оппоблоком" - Богдан

Он уверяет, что в списке партии будут представители разных слоев населения, разных профессий. Разумков говорит, что в парламент хотят привести новых людей, которые не причастны к коррупции.

Да, у них может не быть такого глубокого знания работы парламента, но этому они научатся быстро. Но главное, чтобы они не научились зарабатывать на законах, заниматься коррупцией, заниматься политической коррупцией, многими другими вещами, которые имеют место в этом парламенте, - подчеркнул Разумков.

В то же время, глава “Слуги народа“ говорит, что невозможно найти “стерильных людей“, потому что все так или иначе сотрудничали с властью и представителями бизнеса.

Читай также: "Я бы разрешил Донецку и Луганску региональный - русский": Богдан рассказал о языках на Донбассе

Кроме того, Разумков просит всех, у кого есть факты, доказывающие сомнительную репутацию кандидатов от партии “Слуга народа“, сообщить об этом, чтобы таких людей исключили из списка.

Ранее сообщалось, что партия Слуга народа в судебном порядке требует от Центральной избирательной комиссии не допустить появление в бюллетенях информации о партийности кандидатов-клонов.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.