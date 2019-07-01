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"Если мы по каким-то людям допустили ошибки, мы их исправим": в "Слуге народа" проведут чистку списков

Комментариев: 4
Глава “Слуги народа“ говорит, что невозможно найти “стерильных людей“, потому что все так или иначе сотрудничали с властью и представителями бизнеса.
В "Слуге народа" проведут чистку списков
В "Слуге народа" проведут чистку списков
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Глава партии “Слуга народа“ Дмитрий Разумков заявил, что 6 июля они проведут чистку своих списков кандидатов в депутаты, если подобный запрос поступит от украинцев, передает “Цензор.нет“.

По законам Украины, партия может очистить свои списки до 8 июля, поэтому “Слуга народа“ вкладывается в сроки.

Если мы по каким-то людям допустили ошибки, мы их исправим, - отметил Разумков.

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Он уверяет, что в списке партии будут представители разных слоев населения, разных профессий. Разумков говорит, что в парламент хотят привести новых людей, которые не причастны к коррупции.

Да, у них может не быть такого глубокого знания работы парламента, но этому они научатся быстро. Но главное, чтобы они не научились зарабатывать на законах, заниматься коррупцией, заниматься политической коррупцией, многими другими вещами, которые имеют место в этом парламенте, - подчеркнул Разумков.

В то же время, глава “Слуги народа“ говорит, что невозможно найти “стерильных людей“, потому что все так или иначе сотрудничали с властью и представителями бизнеса.

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Кроме того, Разумков просит всех, у кого есть факты, доказывающие сомнительную репутацию кандидатов от партии “Слуга народа“, сообщить об этом, чтобы таких людей исключили из списка.

Ранее сообщалось, что партия Слуга народа в судебном порядке требует от Центральной избирательной комиссии не допустить появление в бюллетенях информации о партийности кандидатов-клонов.

 

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Теги: Слуга народа, выборы, чистка, партия, Разумков
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Комментариев (4)
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Евгенич    01.07.2019, 16:06
Оценка:  +1
Евгенич
Понимаю, что 200-е место в списке не проходное, но Мосейчук ?!?! Кто его включил в список? Т.е. с чего ведома? пан зе не видел списки?
Huper!    01.07.2019, 15:48
Оценка:  +1
Huper!
Уже есть рассладование по самому богдану ну и?
designandrey65    01.07.2019, 15:52
Оценка:  -2
designandrey65
А Богдан не идет в парламент...а кого назначать советником это дело самого Зе.
ВАТА_FUCK    01.07.2019, 16:17
Оценка:  +1
ВАТА_FUCK
Там еще есть главы ОГА, они дружат с бандосами и тоже не идут в парламент
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