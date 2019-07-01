Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Самая старшая мама Украины просит милостыню на улицах Чернигова вместе с дочкой

Комментариев: 1
Люди регулярно видят, как женщина просит у прохожих деньги.
Валентина Подвербная родила дочку в 65 лет
Валентина Подвербная родила дочку в 65 лет
gorod.cn.ua

Валентина Подвербная, которая родила дочку в 65 лет после искусственного оплодотворения, ходит по Чернигову с дочкой и попрошайничает.

Об этом сообщает Gorod.cn.ua.

Читай также: В Сумской области пьяный порезал ножом лицо 4-летней девочке

Женщину с ребенком заметили в центре города, возле центрального магазина “АТБ“, когда он просила деньги у водителя припаркованного автомобиля.

Фактически, госпожа Подвербная с самого детства приучает свою дочь попрошайничать и просить деньги. Ведь занимается она этим регулярно, - пишет читатель Ольга.

Женщина просит деньги у водителей
Женщина просит деньги у водителей
gorod.cn.ua

Читай также: Пьяная мать под Тернополем избила семимесячного ребенка

В социальной сети Facebook пользователи сообщества “Черниговский кисель“ указывают, что регулярно видят Валентину, которая просит милостыню. Кроме того, часто, по словам очевидцев, ребенок одет не по погоде (например, в жару мать может надеть куртку и сапоги на ребенка).

Пользователи рассказывают, что часто видят женщину
Пользователи рассказывают, что часто видят женщину
Скриншот

Ранее сообщалось, что На одной из помоек города Узин Белоцерковского района нашли бездыханное тело новорожденного малыша. Тело малыша было завернуто в пакет и выброшено в мусорный бак по улице Котляревского. На жуткую находку наткнулись случайно. Отмечается, что малыш был новорожденным.  На данный момент полиция никаких комментариев не дает. Тело забрали на судебно-медицинскую экспертизу. Детали обещают сообщить позже.

Поделись:
Теги: Чернигов, пенсионерка, деньги, попрошайничество, ребенок
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Какий_и_Евкакий    01.07.2019, 16:23
Оценка:  -1
Какий_и_Евкакий
Учит ребёнка попрошайничать и просить деньги... Так это ж нормально! Это ж государственная политика во всей красе! Страна последние несколько лет именно этим и занимается. Так что нечего эту старушку укорять! В министры её!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь