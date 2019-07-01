Самая старшая мама Украины просит милостыню на улицах Чернигова вместе с дочкой

Люди регулярно видят, как женщина просит у прохожих деньги.

Валентина Подвербная, которая родила дочку в 65 лет после искусственного оплодотворения, ходит по Чернигову с дочкой и попрошайничает.

Об этом сообщает Gorod.cn.ua.

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Женщину с ребенком заметили в центре города, возле центрального магазина “АТБ“, когда он просила деньги у водителя припаркованного автомобиля.

Фактически, госпожа Подвербная с самого детства приучает свою дочь попрошайничать и просить деньги. Ведь занимается она этим регулярно, - пишет читатель Ольга.

Женщина просит деньги у водителей gorod.cn.ua

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В социальной сети Facebook пользователи сообщества “Черниговский кисель“ указывают, что регулярно видят Валентину, которая просит милостыню. Кроме того, часто, по словам очевидцев, ребенок одет не по погоде (например, в жару мать может надеть куртку и сапоги на ребенка).

Пользователи рассказывают, что часто видят женщину Скриншот

Ранее сообщалось, что На одной из помоек города Узин Белоцерковского района нашли бездыханное тело новорожденного малыша. Тело малыша было завернуто в пакет и выброшено в мусорный бак по улице Котляревского. На жуткую находку наткнулись случайно. Отмечается, что малыш был новорожденным. На данный момент полиция никаких комментариев не дает. Тело забрали на судебно-медицинскую экспертизу. Детали обещают сообщить позже.