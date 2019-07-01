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ГБР подтвердило обыски на телеканале Прямой

Комментариев: 1
Следственные действия проводятся в рамках досудебного расследования относительно купли-продажи телеканала.
ГБР пока не разглашает инфомацию о следственных действиях на Прямом
ГБР пока не разглашает инфомацию о следственных действиях на Прямом
prm.ua

Государственное бюро расследований подтвердило проведение следственных действий на телеканале Прямой, который связывают с экс-президентом Петром Порошенко. Об этом сообщила пресс-служба ГБР в понедельник, 1 июля.

"В связи со значительным общественным резонансом сообщаем следующее. Государственным бюро расследований сегодня проводятся следственные действия в рамках досудебного расследования уголовного производства по купле-продаже телеканала Прямой. Их конкретизация пока невозможна, учитывая тайну досудебного расследования. Подчеркиваем, что все следственные действия в уголовном производстве проводятся исключительно в рамках действующего законодательства", - говорится в сообщении.

Ранее юрист Андрей Портнов сообщил, что на телеканале идет выемка документовпо делу об отмывании средств и легализации акций телеканала. Позже пресс-секретарь ГБР данную информацию опровергла. Отрицали следственные действия и на самом телеканале.

 

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Теги: обыск, телеканал, Госбюро расследований, ГБР
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ВАТА_FUCK    01.07.2019, 19:08
Оценка:  0
ВАТА_FUCK
Там еще Г-Г проверить нужно и кучу других!
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