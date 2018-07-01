Партийные деятели пытаются надавить на ЦИК, чтобы решение было выгодным для определенных партий.

В ЦИК рассказали об информационных провокациях со стороны партий УНИАН

Председатель ЦИК Татьяна Слипарчук рассказала об информационных атаках на членов Центральной избирательной комиссии и попытках дестабилизировать работу ЦИК, передает УНН.

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Слипарчук отметила, что сейчас все чаще появляются информационные провокации, целью которых является дискредитация самой Слипарчук и других членов ЦИК.

Все эти информационные нападения и личное давление направлены на то, чтобы дестабилизировать работу ЦИК, вызвать недоверие в украинцев к комиссии, - указывает председатель ЦИК.

Также провокациями Слипарчук считает попытки нестандартных консультаций с ней со стороны некоторых политиков. Партийные деятели пытаются надавить на ЦИК, чтобы решение было выгодным для определенных партий.

Я уверяю, что это единое мнение всех членов ЦИК, что за рамки закона ЦИК не выйдет, - подчеркнула Слипарчук.

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Она уверяет, что в ЦИК не поддадутся никаким провокациям и ничто не сможет помешать на ход голосования.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия 27 июня заключила соглашение с ГП Полиграфический комбинат Украина по изготовлению ценных бумаг на изготовление избирательных бюллетеней на общую сумму 281 млн 850 тысяч грн.