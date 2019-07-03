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В Чернобыльской зоне отчуждения задержали сталкеров

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Нарушителям грозит наказание в виде штрафа.
В Чернобыльской зоне отчуждения задержали сталкеров
comments.ua

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В Киевской области в районе Чернобыльской атомной электростанции задержаны две группы сталкеров, которые незаконно проникли на территорию зоны отчуждения с целью экстремального туризма. 

Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.

"Первую группу из трех молодых людей 19-ти и 20-ти лет правоохранители обнаружили в вечернее время вблизи КПП "Дитятки" в лесном массиве. Киевлянин и жители Кропивницкого планировали свой отдых в радиационном лесу. Вторая группа из трех человек 20-ти и 19 -ти лет была задержана поздно вечером на территории объекта "Чернобыль-2". Молодые люди из Львова и Кривого Рога надеялись на специфический отдых в Чернобыльской зоне", - сообщили в полиции.

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Относительно этих граждан были составлены административные протоколы по ст. 46-1 "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению" Кодекса Украины об административных правонарушениях. Нарушителям грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Материалы дел направлены в Ивановской районного суда и в Славутичский городской суд Киевской области.

Как сообщалось 2 января, двое сталкеров романтично встретили Новый год в Припяти.

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Теги: ЧАЭС, Чернобыль, сталкеры
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Комментариев (1)
T-REX2    03.07.2019, 12:29
Оценка:  0
T-REX2
Радиация их сама накажет-до конца жизни на таблетки будут работать.
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