В Чернобыльской зоне отчуждения задержали сталкеров

Нарушителям грозит наказание в виде штрафа.

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В Киевской области в районе Чернобыльской атомной электростанции задержаны две группы сталкеров, которые незаконно проникли на территорию зоны отчуждения с целью экстремального туризма.

Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.

"Первую группу из трех молодых людей 19-ти и 20-ти лет правоохранители обнаружили в вечернее время вблизи КПП "Дитятки" в лесном массиве. Киевлянин и жители Кропивницкого планировали свой отдых в радиационном лесу. Вторая группа из трех человек 20-ти и 19 -ти лет была задержана поздно вечером на территории объекта "Чернобыль-2". Молодые люди из Львова и Кривого Рога надеялись на специфический отдых в Чернобыльской зоне", - сообщили в полиции.

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Относительно этих граждан были составлены административные протоколы по ст. 46-1 "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению" Кодекса Украины об административных правонарушениях. Нарушителям грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Материалы дел направлены в Ивановской районного суда и в Славутичский городской суд Киевской области.

Как сообщалось 2 января, двое сталкеров романтично встретили Новый год в Припяти.