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Зеленский не хочет показывать, как будет выглядеть новый Офис президента

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Вопрос реконструкции здания под Офис президента сейчас находится на стадии изучения.
Зеленский не хочет показывать эскизы нового ОП
Зеленский не хочет показывать эскизы нового ОП
president.gov.ua

Главный департамент обеспечения доступа к публичной информации Администрации президента Украины отказался показать эскизы и слады, каким будет Украинский дом после реконструкции под Офис президента Украины.

Об этом сообщают Украинские новости.

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В официальном ответе департамента указали, что вопрос реконструкции здания под Офис президента сейчас находится на стадии изучения, а некоторые материалы еще дорабатываются.

“Предоставить запрашиваемую информацию не представляется возможным, поскольку... вопрос возможного расположения вновь созданного офиса Главыгосударства на сегодня находится на стадии изучения, а соотвествующие информационные материалы по этому вопросу еще дорабатываются“, - говорится в сообщении.

У президента тказались показывать проект нового здания ОП
У президента тказались показывать проект нового здания ОП
ukranews.com

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своих планах переехать с Банковой и создать в АП художественный музей.

Позже стало известно, что Владимир Зеленский переедет в здание Украинского дома и сменит название “Администрация президента“.

 

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Теги: Офис президента, Зеленский, переезд, Украинский дом
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