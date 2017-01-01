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Петренко и Гройсман потребовали кастрации для педофилов

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Кроме того, насильники и убийцы детей должны быть пожизненно изолированы от общества, уверены министр и премьер.
Петренко предлагает Раде узаконить химическую кастрацию за педофилию
Петренко предлагает Раде узаконить химическую кастрацию за педофилию
facebook.com/minjust.official

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В правительстве требуют принятия законов, которые усилят ответственность за насильственные преступления против детей. Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко, передает УНН.

“Я лично и премьер-министр Владимир Гройсман обратились в парламент и призвали депутатов поддержать правительственный законопроект, ужесточающий ответственность за сексуальные преступления и насилие против детей“, - заявил он.

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“Мы требуем, чтобы извращенцы, которые насилуют и убивают украинских детей, были подвергнуты химической кастрации и получили высшую меру наказания - пожизненное заключение“, - подчеркнул Петренко. 

“Мы должны полностью изолировать таких людей от общества”, - заявил министр. Напомним, 13 июня в Одесской области исчезла 11-летняя Дарья Лукьяненко. Впоследствии оказалось, что девочка была изнасилована и убита.

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Также на Волыни полиция начала уголовное производство по заявлению матери об изнасиловании малолетнего ребенка. В Киеве сообщено о подозрении и взят под стражу 30-летний растлитель шестилетнего мальчика.

Напомним, ранее сообщалось, что под Киевом умер учитель, которого обвиняли в педофилии.

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Теги: убийцы, насильники, педофилия, дети, наказание, Гройсман, Петренко
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