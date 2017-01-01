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Возле одесского пляжа в воде заметили ядовитого ската

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Скаты-хвостоколы первыми не нападают.
У скатов-хвостоколов на хвосте расположены твердые шипы с ядом
У скатов-хвостоколов на хвосте расположены твердые шипы с ядом
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На Одесском пляже отдыхающие заметили скатов-хвостоколов.  Животные плавали недалеко от берега на пляже “Дельфин“.

Об этом сообщает 24tv.

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Один из отдыхающих увидел четырех скатов за 6 метров от берега в 7 утра, когда на пляже еще не было людей. После публикации видео в сети среде пользователей возник переполох, однако ученые говорят, что скаты-хвостоколы первыми не нападают и являются очень пугливыми животными.

У скатов-хвостоколов на хвосте расположены твердые шипы с ядом. Поэтому, если обнаружили их в воде нельзя прогонять их или брать на руки. Это может быть опасным для жизни.

Входить в воду нужно постепенно, хорошо смотреть под ноги, чтобы не наступить на ската. Не стоит купаться ночью, так как этих животных можно не заметить в темноте.

Как сообщалось, в июле 2018 эксперты были взволнованы из-за медуз и рыб-игл в Киевском водохранилище.

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Теги: животные, рыбы, море, Одесса, экология
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