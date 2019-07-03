В центре Харькова забросали яйцами и зеленкой нардепа Святаша

Святаш баллотируется от партии "Оппозиционная платформа За жизнь" .

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На площади Свободы в Харькове утром в среду забросали яйцами и зеленкой кандидата в народные депутаты и повредили припаркованный рядом автомобиль Renault.

Об этом сообщила пресс-служба харьковской полиции.

Местное издание NewsRoom со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что этим кандидатом оказался действующий депутат Дмитрий Святаш.

В социальных сетях опубликовано видео, на котором около двух десятков молодых людей бегут по площади Свободы к зданию Госпрома с криками: “Пацаны, вот он пошел, ловите!“ и “Стой!“.

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Инцидент был связан с членом депутатской группы “Возрождение“ Дмитрием Святашем. Националисты преследовали парламентария и его охрану, после чего забросали их яйцами. Кроме того, неизвестные порезали колеса на автомобиле депутата.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что Святаш баллотируется от пророссийской партии “Оппозиционная платформа За жизнь“ по харьковскому округу №170. Он является совладельцем автомобильной группы “АИС“.

Как сообщалось, 27 июня в МВД прокомментировали покушение на бывшего мэра Конотопа.