Под Николаевом подросток бросился под поезд, оставив “прощальное письмо”

Причиной поступка стала ссора с близкой подругой.

Вчера, 2 июля, 14-летний парень бросился под грузовой поезд “Полтавка - Общая Польза”. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Николаевской области.

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Машинист совершил наезд на парня, но ему удалось выжить. На данный момент подросток находится в больнице. О его состоянии медики пока молчат.

Предварительной удалось установить, что это была попытка самоубийства. Накануне подросток поссорился со своей близкой подругой. Под эмоциями он написал “прощальное письмо” на своем телефоне. Затем он подкинул гаджет девушке.

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Сам пришел на железнодорожную станцию и бросился под грузовой поезд.

По данному факту полиция начала уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 276 УК Украины “Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта” и проводят расследование всех обстоятельств происшествия.

Напомним, на Волыни депутат покончил с собой. Что именно побудило такого молодого человека на роковой шаг неизвестно.