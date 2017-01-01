В Виннице пьяный полицейский разбил 4 авто

Полицейский поздней ночью протаранил своим микроавтобусом три припаркованных авто.

В Виннице в ночь на 5 июля пьяный работник патрульной полиции устроил масштабное ДТП, в котором пострадали двое несовершеннолетних.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

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Около 3.00 на перекрестке ул.Лебединского и ул.Максима Шимко автомобиль полицейский за рулем Volkswagen Transporter протаранил автомобили ВАЗ-21099, Mitsubishi Grandis и Daewoo Lanos, припаркованные на обочине по ходу движения. В результате ДТП получили телесные повреждения двое детей 15 и 10 лет, которые находились в автомобиле ВАЗ-2109 в качестве пассажиров.

Полицейский находился вне службы и имел признаки алкогольного опьянения. От медицинского освидетельствования он отказался.

По факту ДТП начато уголовное производство.

Как сообщалось 3 июля, в Виннице полицейского арестовали за превышение служебных полномочий.