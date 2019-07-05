Председатель Госкино Зеленскому: "Сваты" - это ваша Липецкая фабрика
Председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко призвал президента Владимира Зеленского не допустить показ сериала "Сваты" на украинском телеканале. Об этом он заявил в своем официальном видеообращении.
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Ильенко отмечает, что сериал Сваты вернулся на экраны в результате решения Окружного админсуда Киева, которым были отменены приказы Госкино, Минкульта и СБУ.
Глава Госкино сообщил, что несколько дней назад к ним обратились представители канала 1+1 с просьбой о выдаче прокатного удостоверения на второй сезон сериала "Сваты", который недавно проходил оценку экспертной комиссии.
Тогда вывод был отрицательный, но они пока перемонтировали сериал - и Госкино вынуждено действовать в соответствии с действующим законодательством, - сказал Ильенко.
Такая ситуация вынудила председателя Госкино обратиться к Зеленскому лично.
Владимир, именно Вы можете принять решение о дальнейшей судьбе этого сериала и показать, что для Вас является приоритетом - возвращение этого продукта в эфир или очистка информационного пространства Украины от украинофобов, что пренебрегают национальным суверенитетом и территориальной целостностью нашего государства. Мы, согласно закону, выдадим прокатное удостоверение - и присутствие этого сериала в прокате "плюсов" будет наглядно и ежедневно всем демонстрировать, в чем для Вас приоритет, - заявил Ильенко.
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Глава Госкино также заявил, что от окружения Зеленского знает, что тот очень эмоционально и болезненно воспринял запрет "Сватов" в 2017 году, и это стало толчком к тому, что он начал бороться за пост президента.
Не повторяйте ошибок Ваших предшественников. Сериал "Сваты" - это Ваша Липецкая фабрика. И пусть вас не вводит в заблуждение высокий рейтинг просмотров этого сериала, ведь и конфеты Рошен с восторгом и наслаждением поедала вся Украина, - добавил глава Госкино.
Напомним, в Минкульте объяснили, почему исключили Добронравова из черного списка. В ведомстве отметили, что сами не принимают таких решений, а действуют на основании поручений компетентных органов.
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