Председатель Госкино Зеленскому: "Сваты" - это ваша Липецкая фабрика

Филипп Ильенко обратился к Владимиру Зеленскому с требованием лично не допустить показ сериала "Сваты" на украинском телевидении.

Председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко призвал президента Владимира Зеленского не допустить показ сериала "Сваты" на украинском телеканале. Об этом он заявил в своем официальном видеообращении.

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Ильенко отмечает, что сериал Сваты вернулся на экраны в результате решения Окружного админсуда Киева, которым были отменены приказы Госкино, Минкульта и СБУ.

Глава Госкино сообщил, что несколько дней назад к ним обратились представители канала 1+1 с просьбой о выдаче прокатного удостоверения на второй сезон сериала "Сваты", который недавно проходил оценку экспертной комиссии.

Тогда вывод был отрицательный, но они пока перемонтировали сериал - и Госкино вынуждено действовать в соответствии с действующим законодательством, - сказал Ильенко.

Такая ситуация вынудила председателя Госкино обратиться к Зеленскому лично.

Владимир, именно Вы можете принять решение о дальнейшей судьбе этого сериала и показать, что для Вас является приоритетом - возвращение этого продукта в эфир или очистка информационного пространства Украины от украинофобов, что пренебрегают национальным суверенитетом и территориальной целостностью нашего государства. Мы, согласно закону, выдадим прокатное удостоверение - и присутствие этого сериала в прокате "плюсов" будет наглядно и ежедневно всем демонстрировать, в чем для Вас приоритет, - заявил Ильенко.

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Глава Госкино также заявил, что от окружения Зеленского знает, что тот очень эмоционально и болезненно воспринял запрет "Сватов" в 2017 году, и это стало толчком к тому, что он начал бороться за пост президента.

Не повторяйте ошибок Ваших предшественников. Сериал "Сваты" - это Ваша Липецкая фабрика. И пусть вас не вводит в заблуждение высокий рейтинг просмотров этого сериала, ведь и конфеты Рошен с восторгом и наслаждением поедала вся Украина, - добавил глава Госкино.

Напомним, в Минкульте объяснили, почему исключили Добронравова из черного списка. В ведомстве отметили, что сами не принимают таких решений, а действуют на основании поручений компетентных органов.