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Председатель Госкино Зеленскому: "Сваты" - это ваша Липецкая фабрика

Комментариев: 4
Филипп Ильенко обратился к Владимиру Зеленскому с требованием лично не допустить показ сериала "Сваты" на украинском телевидении.
Ильенко обратился к Зеленскому
Ильенко обратился к Зеленскому
кадр из сериала

Председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко призвал президента Владимира Зеленского не допустить показ сериала "Сваты" на украинском телеканале. Об этом он заявил в своем официальном видеообращении.

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Ильенко отмечает, что сериал Сваты вернулся на экраны в результате решения Окружного админсуда Киева, которым были отменены приказы Госкино, Минкульта и СБУ.

Глава Госкино сообщил, что несколько дней назад к ним обратились представители канала 1+1 с просьбой о выдаче прокатного удостоверения на второй сезон сериала "Сваты", который недавно проходил оценку экспертной комиссии.

Тогда вывод был отрицательный, но они пока перемонтировали сериал - и Госкино вынуждено действовать в соответствии с действующим законодательством, - сказал Ильенко.

Такая ситуация вынудила председателя Госкино обратиться к Зеленскому лично.

Владимир, именно Вы можете принять решение о дальнейшей судьбе этого сериала и показать, что для Вас является приоритетом - возвращение этого продукта в эфир или очистка информационного пространства Украины от украинофобов, что пренебрегают национальным суверенитетом и территориальной целостностью нашего государства. Мы, согласно закону, выдадим прокатное удостоверение - и присутствие этого сериала в прокате "плюсов" будет наглядно и ежедневно всем демонстрировать, в чем для Вас приоритет, - заявил Ильенко.

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Глава Госкино также заявил, что от окружения Зеленского знает, что тот очень эмоционально и болезненно воспринял запрет "Сватов" в 2017 году, и это стало толчком к тому, что он начал бороться за пост президента.

Не повторяйте ошибок Ваших предшественников. Сериал "Сваты" - это Ваша Липецкая фабрика. И пусть вас не вводит в заблуждение высокий рейтинг просмотров этого сериала, ведь и конфеты Рошен с восторгом и наслаждением поедала вся Украина, - добавил глава Госкино.

Напомним, в Минкульте объяснили, почему исключили Добронравова из черного списка. В ведомстве отметили, что сами не принимают таких решений, а действуют на основании поручений компетентных органов.

 

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Теги: сериал, запрет, обращение, 95 квартал, Владимир Зеленский, «Студия Квартал-95», Госкино
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Комментариев (4)
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T-REX2    05.07.2019, 16:14
Оценка:  +2
T-REX2
Дэбилы бля
Boxerogos    05.07.2019, 15:45
Оценка:  +7
Boxerogos
Не стоит обращть внимания на упоротого украинофоба Ильенко.Такие как он,любят бандеру,боготворят гитлера и презирают Украину.Сваты должны транслироваться везде где из хотят видеть.В Украине народ за Сватов!
SVN1    05.07.2019, 15:36
Оценка:  +5
SVN1
Каким боком СВАТЫ относятся к политике и нынешней ситуации в стране? Или у всех кричащих о недопустимости СВАТОВ все хорошо по их зоне ответственности что больше нечем заниматься?!
nfhvyt    05.07.2019, 15:34
Оценка:  +5
nfhvyt
Липецкая фабрика шоколадного хряка 5лет чё то не волновала этого Председателя, а тут вдруг решил попиариться и перья распустить.
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