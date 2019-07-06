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“Тучка ты моя”: Зеленский иронично ответил на пост украинца

Комментариев: 2
Президент ответил на публичный вопрос к нему.
Фото опубликовано на странице Богдана 4 июля
Фото опубликовано на странице Богдана 4 июля
facebook.com/profile.php?id=100001919342118

Президент Украины Владимир Зеленский настолько активно ведет свою страницу в Facebook, что даже успевает отследить все посты о себе и, более того, ответить на все вопросы. 

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Некий пользователь Петр Ильницкий обратил внимание на то, что 4 июля на странице главы ОП Андрея Богдана появилось фото, на котором сам Богдан, президент и первая леди позируют на фоне Ниагарского водопада. Мужчина отметил, что официальный визит президента в Канаду длился с 1 по 3 июля и спросил, что Зеленский делал в Канаде 4 июля (день, когда было опубликовано фото) и за чьи деньги. 

А где же ты, солнышко, было 4-й день? Не в той же Канаде, отдыхая за наш счет от целого месяца президентства? - написал пользователь.

Неожиданно, президент Зеленский в комментариях ответил на поставленный вопрос. Ответ гаранта был таким же ироничным, как и сам вопрос.

А я, тучка ты моя, был в Киеве на работе, выкладывают пиарщики иногда позже, ласточка моя) внимательная, - написал президент.

Зеленский ответил на вопрос украинца
Зеленский ответил на вопрос украинца
скриншот

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Напомним, у Зеленского ответили ГПУ по высказываниям пресс-секретаря Мендель. Генпрокуратура не имела законных оснований требовать от Офиса Президента опровержения или подтверждения публичных заявлений пресс-секретаря главы государства. 

 

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Теги: Зеленский, пост, комментарий, ирония
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Комментариев (2)
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Noblesse_obliger    06.07.2019, 10:35
Оценка:  0
Noblesse_obliger
Клоун он и везде КЛОУН!!!
темп    06.07.2019, 10:34
Оценка:  -1
темп
Круто
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