“Тучка ты моя”: Зеленский иронично ответил на пост украинца

Президент ответил на публичный вопрос к нему.

Президент Украины Владимир Зеленский настолько активно ведет свою страницу в Facebook, что даже успевает отследить все посты о себе и, более того, ответить на все вопросы.

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Некий пользователь Петр Ильницкий обратил внимание на то, что 4 июля на странице главы ОП Андрея Богдана появилось фото, на котором сам Богдан, президент и первая леди позируют на фоне Ниагарского водопада. Мужчина отметил, что официальный визит президента в Канаду длился с 1 по 3 июля и спросил, что Зеленский делал в Канаде 4 июля (день, когда было опубликовано фото) и за чьи деньги.

А где же ты, солнышко, было 4-й день? Не в той же Канаде, отдыхая за наш счет от целого месяца президентства? - написал пользователь.

Неожиданно, президент Зеленский в комментариях ответил на поставленный вопрос. Ответ гаранта был таким же ироничным, как и сам вопрос.

А я, тучка ты моя, был в Киеве на работе, выкладывают пиарщики иногда позже, ласточка моя) внимательная, - написал президент.

Зеленский ответил на вопрос украинца скриншот

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Напомним, у Зеленского ответили ГПУ по высказываниям пресс-секретаря Мендель. Генпрокуратура не имела законных оснований требовать от Офиса Президента опровержения или подтверждения публичных заявлений пресс-секретаря главы государства.