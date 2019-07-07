Зеленский назначил председателя Луганской ОГА
Во времена президентства Виктора Януковича новый глава ОГА был депутатом Луганского облсовета от фракции Партии регионов.
Президент Владимир Зеленский назначил Виталия Комарницкого председателем Луганской областной государственной администрации, соответствующий указ от 5 июля опубликован в воскресенье на сайте президента.
"Назначить Комарницкого Виталия Марьяновича председателем Луганской областной государственной администрации", - говорится в указе.
26 июня Кабинет министров поддержал назначение на должность восьми новых глав областных государственных администраций, которые накануне предложил правительству президент Владимир Зеленский. Среди них был и Комарницкий.
Комарницкому 55 лет, он занимает должность ректора Луганского университета внутренних дел, который после оккупации сначала переехал в Сумы, а затем в Северодонецк.
Во времена президентства Виктора Януковича Комарницкий был депутатом Луганского облсовета от фракции Партии регионов. По данным луганских СМИ в 2014 году Комарницкий сначала симпатизировал сепаратистам, но потом переметнулся на подконтрольную Украине территорию. Комарницкий любые связи с сепаратистами отрицает.
Комарницкий оставался депутатом Луганского облсовета, когда тот 2 марта 2014 года принял решение не признавать украинскую власть. Но поддержал ли Комарницкий это решение — неизвестно.
По словам Комарницкого, после переезда университета в Сумы, он прошел полиграф. "Мы вышли ровно тогда, когда нам дали команду. Мы – люди военные, и не можем без приказ", – оправдывался он.
Комарницкий знаком с бывшим регионалом Владимиром Струком. Последний с 2006-го был главой поселка Юбилейный, где находился Луганский университет внутренних дел — место работы Комарницкого. В 2014 году Струк поддержал "народного губернатора" Валерия Болотова. Сейчас он идет на выборы по 113 округу в Луганской области.
26 декабря 2014 года на сайте "МВД ЛНР" появился материал о Комарницком. В нем сепаратисты утверждали, что ректор в период боевых действий "позиционировал себя сторонником молодой Луганской Народной Республики", но в сентябре, воспользовавшись военной блокадой Луганска, "под прикрытием представителей МВД Украины просочился" в Северодонецк.
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