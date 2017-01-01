Самолет упал на Полтавщине, один человек погиб
Самолет упал на поле пшеницы, горения не было, ведутся следственные действия.
В Оржицком районе Полтавской области в результате падения самолета погиб один человек, еще один получил травмы, сообщили в пресс-службе ГосЧС.
Самолет упал на поле пшеницы, пожара не было.
"По оперативным данным, сообщение о падении легкомоторного самолета в селе Плехив поступило в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в Полтавской области в 15:32", - отметили в ведомстве.
Напомним, что 2 июля в Двуречанском районе Харьковской области во время учебного полета упал самолет Л-39. Пилот катапультировался и самостоятельно вышел на связь.
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