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Самолет упал на Полтавщине, один человек погиб

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Самолет упал на поле пшеницы, горения не было, ведутся следственные действия.
В Полтавской области упал самолет
В Полтавской области упал самолет
ГСЧС
 
В Оржицком районе Полтавской области в результате падения самолета погиб один человек, еще один получил травмы, сообщили в пресс-службе ГосЧС. 
 
Самолет упал на поле пшеницы, пожара не было.
 
"По оперативным данным, сообщение о падении легкомоторного самолета в селе Плехив поступило в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в Полтавской области в 15:32", - отметили в ведомстве.
 
Напомним, что 2 июля в Двуречанском районе Харьковской области во время учебного полета упал самолет Л-39. Пилот катапультировался и самостоятельно вышел на связь.
 
 
 
 
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Теги: авиакатастрофа, самолет, Полтавская область
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Источник: korrespondent.net

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