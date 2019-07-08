Под Житомиром возле кафе застрелили велосипедиста

Преступнику удалось скрыться с места преступления.

В селе Руденьки Житомирской области возле кафе неизвестный застрелил велосипедиста.

Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Житомирской области.

Читай также: В Одессе взяли в заложницы сотрудницу кредитного учреждения

“7 июля в полицию поступило сообщение о смертельной травме на улице жителя с.Руденьки. На месте происшествия работали следственно-оперативные группы Емильчинского отделения и Главного управления Нацполиции в области. Начато уголовное производство. Продолжается выяснение всех обстоятельств“, - отметили в полиции.

Происшествие случилось около 22.50 на одной из улиц села неподалеку местного кафе.

По словам очевидцев, двое мужчин, один на велосипеде, другой - на мотороллере, разговаривали между собой, а через несколько минут последний выстрелил в сторону первого.

От полученных травм велосипедист погиб на месте. Прибывшие полицейские установили, что потерпевший является 35-летним жителем с. Руденьки. Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи.

Его обидчик, приезжий и никому из очевидцев происшествия незнакомый, сразу после выстрелов скрылся на мотороллере. Сейчас полицейские устанавливают его личность и место пребывания.

Читай также: Во Львове 19-летний парень устроил стрельбу в маршрутке

По данному факту начато уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В рамках его проведения назначен ряд следственно-розыскных мероприятий, а также судебно-медицинская экспертиза о причинах смерти погибшего. За умышленное убийство уголовным кодексом Украины определено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Как сообщалось 8 июля, в Киеве на Троещине иностранец устроил стрельбу в ресторане, ранена девушка-бармен.