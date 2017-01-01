Супрун рассказала об опасности висцерального жира

Жир, который накапливает вокруг внутренних органов, может стать причиной сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и эректильной дисфункции.

Висцеральный жир может стань причиной серьезных проблем со здоровьем. Об этом и.о. главы Министерства здравоохранения Ульяна Супрун написала на своей странице в Facebook в понедельник, 8 июля.

Супрун подробно рассказала о связанных с таким жиром рисках, а также дала рекомендации, как от него избавиться. Она напомнила о связи веса и здоровья, но в этом контексте указала на парадокс, что очень худые люди на самом деле не являются здоровыми, и не все люди с ожирением имеют проблемы со здоровьем.

По ее словам, жир в теле человека может быть либо "взрывчаткой" либо просто "бременем" - в зависимости от того, где он находится.

Обычно жир откладывается под кожей. "Проблемные" участки, подверженные запасанию жира - у каждого свои и формируются в зависимости от типов рецепторов гормонов на жировых клетках

Супрун отметила, что жир вокруг ягодиц и бедер относится к категории "стратегических запасов" воды, калорий, витамина D и омега-3 жирных кислот. В случае похудения или беременности этот запас будет полезным.

"Главное, чтобы такие "залежи" не были связаны с недостатком движения и неправильным рационом, потому что тогда это просто "бремя", - сказано в публикации.

Не редко бывает, когда у мужчины худые ноги, и при этом полные бока - это повод для беспокойства. В таком случае говорят про абдоминальный жир, то есть жир на туловище. Возможен вариант, что жир откладывается под кожей живота или спины, или в середине, вокруг органов. Последний случай как раз и есть "взрывчаткой", что существенно увеличивает риск ряда заболеваний, низкого качества жизни и преждевременной смертности.

Жир выделяет ряд гормонов и цитокинов, а нарушение в распределении жира и его количества создает так называемый про-воспалительный фон, который способствует сердечно-сосудистым болезням, ревматоидному артриту, нарушению свертываемости крови, ухудшения состояния сосудов, а также к эректильной дисфункции у мужчин.

"Хорошие новости заключаются в том, что образ жизни значительно больше влияет на жировые отложения, чем генетика. Надо твердо решить, что вы не хотите именно в этом походить на отца-мать, не следовать их традиции питания и следить за образом жизни и рационом с юности", - написала Супрун.

Напомним, что ранее Супрун рассказала о пользе мата для украинцев.

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