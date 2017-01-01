Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Супрун рассказала об опасности висцерального жира

Комментариев: 0
Жир, который накапливает вокруг внутренних органов, может стать причиной сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и эректильной дисфункции.
Висцеральный жир опасен для здоровья
Висцеральный жир опасен для здоровья
korrespondent.net

Висцеральный жир может стань причиной серьезных проблем со здоровьем. Об этом и.о. главы Министерства здравоохранения Ульяна Супрун написала на своей странице в Facebook в понедельник, 8 июля.

Супрун подробно рассказала о связанных с таким жиром рисках, а также дала рекомендации, как от него избавиться. Она напомнила о связи веса и здоровья, но в этом контексте указала на парадокс, что очень худые люди на самом деле не являются здоровыми, и не все люди с ожирением имеют проблемы со здоровьем.

По ее словам, жир в теле человека может быть либо "взрывчаткой" либо просто "бременем" - в зависимости от того, где он находится.

Обычно жир откладывается под кожей. "Проблемные" участки, подверженные запасанию жира - у каждого свои и формируются в зависимости от типов рецепторов гормонов на жировых клетках 

Супрун отметила, что жир вокруг ягодиц и бедер относится к категории "стратегических запасов" воды, калорий, витамина D и омега-3 жирных кислот. В случае похудения или беременности этот запас будет полезным.

"Главное, чтобы такие "залежи" не были связаны с недостатком движения и неправильным рационом, потому что тогда это просто "бремя", - сказано в публикации.

Не редко бывает, когда у мужчины худые ноги, и при этом полные бока - это повод для беспокойства. В таком случае говорят про абдоминальный жир, то есть жир на туловище. Возможен вариант, что жир откладывается под кожей живота или спины, или в середине, вокруг органов. Последний случай как раз и есть "взрывчаткой", что существенно увеличивает риск ряда заболеваний, низкого качества жизни и преждевременной смертности.

Жир выделяет ряд гормонов и цитокинов, а нарушение в распределении жира и его количества создает так называемый про-воспалительный фон, который способствует сердечно-сосудистым болезням, ревматоидному артриту, нарушению свертываемости крови, ухудшения состояния сосудов, а также к эректильной дисфункции у мужчин.

"Хорошие новости заключаются в том, что образ жизни значительно больше влияет на жировые отложения, чем генетика. Надо твердо решить, что вы не хотите именно в этом походить на отца-мать, не следовать их традиции питания и следить за образом  жизни и рационом с юности", - написала Супрун.

Напомним, что ранее Супрун рассказала о пользе мата для украинцев.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: здоровье, ожирение, Супрун, лишний вес
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь