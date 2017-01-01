В Винницкой области копы издевались над задержанным

В сети появилось видео издевательств над задержанным мужчиной.

Пользователь Анатолий Качур опубликовал на своей странице в Facebook видео издевательств полицейского Ямпольского отделения полиции Винницкой области над задержанным мужчиной.

Полицейский жестоко избил парня дубинкой по всему телу, затем заставил его приседать потому, что ему так захотелось.

Ты не домой идешь, а здесь сидишь, понял? … Приседай давай!, - говорит коп на видео.

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Пресс-служба Нацполиции Винницкой области оперативно отреагировала на поступок своего сотрудника. Двух полицейских, которые принимали участие в издевательствах отстранили от исполнения служебных обязанностей на период служебного расследования. Отстранено от работы и руководство Ямпольского отделения полиции.

Также известно, что материалы по этому делу будут переданы в Государственное бюро расследований.

Напомним, в интернате Днепра издевались на детьми. Гулять детей пускали только на балкон, а к непослушным применяли физическое насилие.