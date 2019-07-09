На официальном сайте президента Зеленского снова замечена ошибка

На сайте Администрации Президента замечена ошибка.

На официальном сайте президента Владимира Зеленского с ошибкой процитировали президента Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера.

Ошибка допущена в пресс-релизе.

В цитате Жана-Клода Юнкера указано так:

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“Когда я был президентом своего государства, президентом Европейской комиссии каждый раз упоминалась коррупция. Она была в центре всех дискуссий. Мне хотелось бы, чтобы на этот раз Украина, имея нового Президента, решительно смогла искоренить коррупцию. Эта большая нация заслуживает будущего без коррупции“.

При этом Юнкер никогда не был президентом Люксембурга. С 20 января 1995 года по 4 декабря 2013 года он был премьер-министром. При этом в Люксембурге нет должности президента. Главой государства является Великий герцог.

Ошибка в пресс-релизе Скриншот

Ранее сообщалось о том, что Зеленский предложил дать жителям Донбасса заполнять документы на русском. Президент считает, что никакой языковой проблемы в действительности не существует.

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