Полиция обнаружила и изъяла металлические осколки и фрагменты, предварительно ручной гранаты РГД-5.

К счастью, никто из людей не пострадал

В Одессе во двор общественного деятеля бросили гранату

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В Одессе во двор общественного деятеля бросили гранату

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В Одессе в ночь на 9 июля во дворе частного дома главы общественного совета при Государственной фискальной службе в Одесской области Виктора Берестенко взорвалась граната.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“А как у Вас началось утро? Как часто Вам в дом бросают гранаты (РГД-5?)? Если бы осколки от гранаты собрал в себя - написать бы не смог ... Спасибо доброжелателям. P.S. Дети целы ...“, - написал Берестенко.

Также сообщается, что полиция осуществляет досудебное расследование уголовного производства по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины “Хулиганство“.

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“Начато досудебное расследование по факту взрыва во дворе домовладения жителя Овидиопольского района. Событие квалифицировали по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины “Хулиганство“, - отметили в пресс-службе Овидидопольського отдела полиции в Одесской области.

Также, во время досмотра обнаружено и изъято металлические осколки и фрагменты, предварительно ручной гранаты РГД-5. Изъятое направлено на экспертное исследование.

“Проводятся следственные действия по установлению личности правонарушителя. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет“, - говорится в сообщении пресс-службы полиции.

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