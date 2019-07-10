В Украине существенно похолодает
10 июля в Украине наблюдается существенное снижение температуры воздуха. Ожидаются также грозы и шквалы. Детальнее рассказали в Укргидрометцентре.
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На западе Украины ожидаются дожди и грозы на протяжении всего дня. Температура воздуха в пределах +17…+21 градус по Цельсию.
На востоке Украины сегодня без осадков. Тем не менее, воздух прогреется всего от +19…+24 градусов.
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Южным регионам сегодня обещают день без осадков на улице +23…+25 градусов.
Северным областям стоит ждать дождей с грозами на протяжении дня. Воздух прогреется от +18…+21 градусов по Цельсию.
В Центральной Украине частично ожидаются дожди с грозами, частично - солнце. Столбик термометра максимально поднимется до отметки +24 градуса по Цельсию.
В Киеве сегодня обильные дожди. Воздух прогреется от +19 до +21 градуса по Цельсию.
Напомним, в Украине объявлено штормовое предупреждение. 7 июля в Украине ожидаются сильные дожди и грозы, местами порывы ветра могут достигать 15-20 м/с.
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