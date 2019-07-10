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В Украине существенно похолодает

Комментариев: 1
Синоптики обещают существенное снижение температуры.
Погода 10 июля
Погода 10 июля
meteo.gov.ua

10 июля в Украине наблюдается существенное снижение температуры воздуха. Ожидаются также грозы и шквалы. Детальнее рассказали в Укргидрометцентре.

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На западе Украины ожидаются дожди и грозы на протяжении всего дня. Температура воздуха в пределах +17…+21 градус по Цельсию.

На востоке Украины сегодня без осадков. Тем не менее, воздух прогреется всего от +19…+24 градусов.

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Южным регионам сегодня обещают день без осадков на улице +23…+25 градусов.

Северным областям стоит ждать дождей с грозами на протяжении дня. Воздух прогреется от +18…+21 градусов по Цельсию.

В Центральной Украине частично ожидаются дожди с грозами, частично - солнце. Столбик термометра максимально поднимется до отметки +24 градуса по Цельсию.

В Киеве сегодня обильные дожди. Воздух прогреется от +19 до +21 градуса по Цельсию.

Напомним, в Украине объявлено штормовое предупреждение. 7 июля в Украине ожидаются сильные дожди и грозы, местами порывы ветра могут достигать 15-20 м/с. 

 

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Теги: погода, прогноз погоды
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Комментариев (1)
Колишній-східняк    10.07.2019, 09:58
Оценка:  -1
Колишній-східняк
Уже похолодало.
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