В Украине существенно похолодает

Синоптики обещают существенное снижение температуры.

10 июля в Украине наблюдается существенное снижение температуры воздуха. Ожидаются также грозы и шквалы. Детальнее рассказали в Укргидрометцентре.

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На западе Украины ожидаются дожди и грозы на протяжении всего дня. Температура воздуха в пределах +17…+21 градус по Цельсию.

На востоке Украины сегодня без осадков. Тем не менее, воздух прогреется всего от +19…+24 градусов.

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Южным регионам сегодня обещают день без осадков на улице +23…+25 градусов.

Северным областям стоит ждать дождей с грозами на протяжении дня. Воздух прогреется от +18…+21 градусов по Цельсию.

В Центральной Украине частично ожидаются дожди с грозами, частично - солнце. Столбик термометра максимально поднимется до отметки +24 градуса по Цельсию.

В Киеве сегодня обильные дожди. Воздух прогреется от +19 до +21 градуса по Цельсию.

Напомним, в Украине объявлено штормовое предупреждение. 7 июля в Украине ожидаются сильные дожди и грозы, местами порывы ветра могут достигать 15-20 м/с.