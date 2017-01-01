В Карпатах обнаружили самую высокогорную пещеру Украины

Спелеологи исследовали найденную пещеру.

На горе Поп-Иван в Карпатах спасатель отыскал на высоте 1964 метра самую высокогорную пещеру Украины и с друзьями-спелеологами исследовал находку.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН, вход в нее расположен .

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“Добраться до нее непросто, ведь в дороге случается ливень, сильный ветер, температура падает до 8-9°. Андрей, профессиональный путешественник, надевает на себя все теплые вещи, вода хлюпает в ботинках и карманах, но дальше становится еще сложнее – туман и облака перекрывают путь. На высоте 1500 м облака остаются ниже, впереди лишь ветер“, - рассказывают в сюжете.

При восхождении путешественников встречает знаменитая обсерватория, построенная в 1938 году. Сейчас это – самое высокогорное здание в Украине. В прошлом веке польские астрономы наблюдали за звездами, сейчас туристы здесь прячутся от ветра и отдыхают. В стенах обсерватории несут вахту спасатели.

Вход в пещеру оказывается вертикальным, искореженным и очень узким – это как бы щель в земле. Об этой пещере спасателям поведал местный гуцул. Спасатель Василий нашел ее, Андрей, профессиональный путешественник и спелеолог, исследовал ее с друзьями.

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“По факту, это самая высокогорная пещера, которая находится на высоте 1964 метра, на территории Ивано-Франковской области“, - отмечает начальник Яворницкого поисково-спасательного отделения на горе Поп-Иван Василь Фицык.

Эта пещера тектонического типа. Пока спелеологи разведали 200 метров, но многие ходы завалены камнями. В одном из тупиков находят еще одну щель, но ее оставляют для последующей спелеологической экспедиции. Стены пещеры в некоторых местах белые, будто покрытые серебром. Как объясняет Василь Фицык, это микроорганизмы, живущие здесь, возможно, тысячу лет. Выбраться же из пещеры не так уж и просто. Василий с Андреем тщательно закрыли вход в пещеру камнями.7

Как сообщалось 19 марта, уникальные пещеры в Тернопольской области хотят внести в перечень объектов ЮНЕСКО.