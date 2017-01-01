ЦИК впервые отказалась печатать предвыборную информацию в местной прессе - НСЖУ
Центральная избирательная комиссия не предусмотрела в сметах Окружных избирательных комиссий расходы на обнародование в региональных и местных газетах информации о деятельности окружкомов, в частности, формирования составов участковых избирательных комиссий.
Об этом сообщает пресс-служба Национального союза журналистов Украины.
Как отмечают в НСЖУ, это является нарушением Закона Украины “О выборах народных депутатов Украины“ и не способствует публичности и прозрачности избирательного процесса.
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“Редакторы местных газет со всей Украины возмущены, что наработанный порядок обнародования важных решений окружных избиркомов не действует, соответственно, граждане в райцентрах и селах не смогут узнать о членах участковых комиссий и об избирательных программах кандидатов. Так же важно, что в условиях бедности украинских СМИ, местные газеты лишены возможности заработать не на публикации “джинсы“ или пропаганды, а легальной официальной информации“, - отмечает председатель НСЖУ Сергей Томиленко.
В частности, коллективное письмо к председателю ЦИК Татьяне Слипачук прислали редакторы львовских газет, издаваемых на территории избирательного округа 120 ( “Народное мнение“ Городокского района, “Наш край“ Мостиского района “Голос Самборщины“ Самборского района). Журналисты настаивают на “обнародовании в местных печатных СМИ предусмотренной действующим украинским законодательством информации для обеспечения демократичности и прозрачности избирательного процесса“.
Также местные журналисты обвиняют ЦИК в принятии самовольных решений и попытке высвободить средства, предназначенные для обнародования информации в местной прессе, на другие цели.
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“Кто уполномочил ЦИК таким образом нарушать законодательство, самовольно определять, в каких печатных изданиях публиковать информацию, предусмотренную Законом Украины? Кто из должностных лиц принял решение оптимизировать сметы окружных избирательных комиссий и на какие цели направлены высвобожденные средства?“ - возмущается секретарь НСЖУ, главный редактор газеты “Горизонты Изюмщины“ Константин Григоренко.
В НСЖУ призывают Центризбирком, несмотря на напряжение, вызванное преждевременностью парламентских выборов, все же позволить окружным избирательным комиссиям публиковать нужную официальную информацию в местной прессе.
Как сообщалось 8 июля, Верховный суд отменил пережеребьевку партий.