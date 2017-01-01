Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ЦИК впервые отказалась печатать предвыборную информацию в местной прессе - НСЖУ

Комментариев: 0
Граждане в райцентрах и селах не смогут узнать о членах участковых комиссий и об избирательных программах кандидатов.
Журналисты настаивают на обнародовании в местных печатных СМИ предусмотренной законом информации
Журналисты настаивают на обнародовании в местных печатных СМИ предусмотренной законом информации
112.ua

Центральная избирательная комиссия не предусмотрела в сметах Окружных избирательных комиссий расходы на обнародование в региональных и местных газетах информации о деятельности окружкомов, в частности, формирования составов участковых избирательных комиссий.

Об этом сообщает пресс-служба Национального союза журналистов Украины.

Как отмечают в НСЖУ, это является нарушением Закона Украины “О выборах народных депутатов Украины“ и не способствует публичности и прозрачности избирательного процесса.

Читай также: На защиту информационного пространства Украины потрачено 400 млн грн

“Редакторы местных газет со всей Украины возмущены, что наработанный порядок обнародования важных решений окружных избиркомов не действует, соответственно, граждане в райцентрах и селах не смогут узнать о членах участковых комиссий и об избирательных программах кандидатов. Так же важно, что в условиях бедности украинских СМИ, местные газеты лишены возможности заработать не на публикации “джинсы“ или пропаганды, а легальной официальной информации“, - отмечает председатель НСЖУ Сергей Томиленко. 

В частности, коллективное письмо к председателю ЦИК Татьяне Слипачук прислали редакторы львовских газет, издаваемых на территории избирательного округа 120 ( “Народное мнение“ Городокского района, “Наш край“ Мостиского района “Голос Самборщины“ Самборского района). Журналисты настаивают на “обнародовании в местных печатных СМИ предусмотренной действующим украинским законодательством информации для обеспечения демократичности и прозрачности избирательного процесса“.

Также местные журналисты обвиняют ЦИК в принятии самовольных решений и попытке высвободить средства, предназначенные для обнародования информации в местной прессе, на другие цели.

Читай также: В ЦИК напомнили о размерах избирательных фондов партий

“Кто уполномочил ЦИК таким образом нарушать законодательство, самовольно определять, в каких печатных изданиях публиковать информацию, предусмотренную Законом Украины? Кто из должностных лиц принял решение оптимизировать сметы окружных избирательных комиссий и на какие цели направлены высвобожденные средства?“ - возмущается секретарь НСЖУ, главный редактор газеты “Горизонты Изюмщины“ Константин Григоренко. 

В НСЖУ призывают Центризбирком, несмотря на напряжение, вызванное преждевременностью парламентских выборов, все же позволить окружным избирательным комиссиям публиковать нужную официальную информацию в местной прессе. 

Как сообщалось 8 июля, Верховный суд отменил пережеребьевку партий.

Поделись:
Теги: выборы, парламент, ЦИК, пресса
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь