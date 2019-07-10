Известны имена наиболее узнаваемых украинских политиков
Наиболее узнаваемым среди украинских политиков стал пятый президент Украины Петр Порошенко. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования Киевского международного института социологии (КМИС).
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Петра Порошенко узнают 99,6% респондентов. На втором месте лидер Батькивщины Юлия Тимошенко. Ее узнают 99, 5% опрошенных. Замыкает тройку лидеров рейтинга действующий президент Владимир Зеленский. Его узнают 99,3% респондентов.
Главного радикала страны Олега Ляшко узнает 98,3% опрошенных, а премьера Владимира Гройсмана - 96,4%.
Антирейтинг узнаваемости среди политиков возглавил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук. Его узнают всего 25% респондентов.
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Рейтинг доверия возглавил Владимир Зеленский. Ему доверяют 67,8% украинцев. Самый низкий уровень доверия к главе МВД Арсену Авакову - 5,9% опрошенных.
Социологи выяснили, что самый высокий процент негатива у Петра Порошенко. Негативно к политику относятся 70,9% респондентов.
Опрос проводился с 25 июня по 7 июля 2019 года. Методом интервью опрошено 2004 респондента, проживающих в 129 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым). В Луганской и Донецкой областях опрос проводился на территориях, контролируемых украинская власть.
Напомним, политикой интересуется только половина украинцев. Опубликованы данные масштабного социологического прогноза.
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