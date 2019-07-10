Известны имена наиболее узнаваемых украинских политиков

Рейтинг возглавил пятый президент Украины Петр Порошенко.

Наиболее узнаваемым среди украинских политиков стал пятый президент Украины Петр Порошенко. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования Киевского международного института социологии (КМИС).

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Петра Порошенко узнают 99,6% респондентов. На втором месте лидер Батькивщины Юлия Тимошенко. Ее узнают 99, 5% опрошенных. Замыкает тройку лидеров рейтинга действующий президент Владимир Зеленский. Его узнают 99,3% респондентов.

Главного радикала страны Олега Ляшко узнает 98,3% опрошенных, а премьера Владимира Гройсмана - 96,4%.

Антирейтинг узнаваемости среди политиков возглавил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук. Его узнают всего 25% респондентов.

Данные исследования Скриншот

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Рейтинг доверия возглавил Владимир Зеленский. Ему доверяют 67,8% украинцев. Самый низкий уровень доверия к главе МВД Арсену Авакову - 5,9% опрошенных.

Социологи выяснили, что самый высокий процент негатива у Петра Порошенко. Негативно к политику относятся 70,9% респондентов.

Опрос проводился с 25 июня по 7 июля 2019 года. Методом интервью опрошено 2004 респондента, проживающих в 129 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым). В Луганской и Донецкой областях опрос проводился на территориях, контролируемых украинская власть.

Напомним, политикой интересуется только половина украинцев. Опубликованы данные масштабного социологического прогноза.