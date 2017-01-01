"Да хоть на природу": Зеленский предложил перенести Киевскую ОГА из столицы

Глава государства считает более логичным, чтобы чиновники ОГА проводили заседания в облести.

У Зеленского возникла идея о переносе еще одного государственного учреждения president.gov.ua

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После назначения нового главы Киевской области, президент Владимир Зеленский предложил перенести офис областной государственной администрации в область.

Об этом он сказал во время заседания Бориспольского городского совета, передает УНН.

Когда новоназначенный глава ОГА Бно-Айриян начал рассказывать, что Киевская область одна из ключевых в Украине, его неожиданно прервал президент и высказал свою идею.

“Киевская область - это один из самых ключевых регионов Украины, она уникальна тем, что это столичный регион. И он у всех на виду. А мы можем перенести ваши заседание из Киева в область? Вы же за область будете отвечать? Я думаю, нужно, чтобы понимать потребности области, надо быть в области “, - сказал Зеленский.

На что новый чиновник напомнил, что сейчас областная администрация находится в Киеве по соседству с Центральной избирательной комиссией на Печерске.

“Если есть задача, я думаю, что мы это (сделаем – ред.), но в оупен-спейс (open space – англ. открытое пространство), в очень современный“, – сказал Бно-Айриян.

“Да хоть на природу“, – добавил Зеленский.

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Как сообщалось 10 июля, во время сегодняшнего визита в Борисполь Зеленский выгнал с заседания секретаря горсовета.

Как сообщалось, бывший замглавы АП Дмитрий Шимкив рассказал, что в 2014 году Администрация президента уже прорабатывала вопрос переезда с Банковой.