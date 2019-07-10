Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В центре Кропивницкого активист заставил женщину высадить украденные цветы

Комментариев: 1
Ночью две женщины выкопали цветы с клумб в центре Кропивницкого. Одна из них бросалась на активиста с камерой с лопатой, а другая вернула насаждения на место.

Две женщины ночью выкопали несколько цветков с клумбы в центре города. Об этом сообщается в паблике Кировоград 24 в Facebook.

Наш активист увидел "подруг" и попросил посадить цветы обратно. Одна это сделала, спасибо ей большое, - а вторая так и забрала цветочки домой. И еще бросалась на камеру с лопаткой. А вы узнали эту даму?, - говорится в сообщении к видео.

Читай также: В Одессе ресторан оштрафуют за высадку деревьев

Активисты призывают кропивничан, если видят подобные безобразия - не проходить мимо и снимать фото, видео.

Напомним, в Винницкой области расцвела долина желтых ирисов. Местные жители верят, что долина "чувствует" беду, и ее цветение - это хороший знак.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: видео, кража, цветы, активист, Кропивницкий
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Ira0956    10.07.2019, 18:10
Оценка:  0
Ira0956
европейские нерабы, хуле
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь