В центре Кропивницкого активист заставил женщину высадить украденные цветы
Две женщины ночью выкопали несколько цветков с клумбы в центре города. Об этом сообщается в паблике Кировоград 24 в Facebook.
Наш активист увидел "подруг" и попросил посадить цветы обратно. Одна это сделала, спасибо ей большое, - а вторая так и забрала цветочки домой. И еще бросалась на камеру с лопаткой. А вы узнали эту даму?, - говорится в сообщении к видео.
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Активисты призывают кропивничан, если видят подобные безобразия - не проходить мимо и снимать фото, видео.
Напомним, в Винницкой области расцвела долина желтых ирисов. Местные жители верят, что долина "чувствует" беду, и ее цветение - это хороший знак.
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